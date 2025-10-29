Nvidia se convierte en la primera empresa con valor de 5 billones de dólares

Las acciones de Nvidia subieron más de 4%, convirtiéndose en la primera empresa en alcanzar los 5 billones de dólares de capitalización bursátil

Las acciones de Nvidia subieron este miércoles más de 4%, convirtiendo a la compañía en la primera empresa en superar los 5 billones de dólares de capitalización bursátil, impulsada por el auge de la inteligencia artificial.

Las acciones de Nvidia, que cerraron con un alza del 5% el martes, han aumentado más del 50% en lo que va del año.

Este repunte se da poco después de que el director ejecutivo, Jensen Huang, indicara que la compañía espera recibir pedidos de chips de inteligencia artificial por un valor de 500,000 millones de dólares y anunciara planes para construir siete nuevas supercomputadoras para el gobierno de Estados Unidos.

Además, Nvidia, que ha pasado de ser un fabricante de procesadores para videojuegos a convertirse en un actor clave en el crecimiento de la inteligencia artificial, anunció la adquisición de una participación de 1,000 millones de dólares en Nokia.

La compañía busca producir equipos de telecomunicaciones para estaciones 5G y 6G, un sector que Huang estima en 3 billones de dólares.