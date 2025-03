Nvidia se derrumba 9.7% en bolsa

Las acciones de empresas de inteligencia artificial sufrieron fuertes caídas este lunes.

Las acciones de Nvidia caían a sus niveles más bajos en meses debido al debilitamiento del auge de la inteligencia artificial.

Los títulos de la compañía bajaban un 9.7% en las operaciones de la tarde del lunes, eliminando casi seis meses de ganancias desde su cierre en $108.10 dóalres el 10 de septiembre de 2024, según datos de Dow Jones Market Data.

Otras acciones relacionadas con la inteligencia artificial también están registrando fuertes descensos. Los títulos de Super Micro Computer Inc. (SMCI) caían 13.8%, los de Astera Labs Inc. (ALAB) bajaban 9.3%, los de Arm Holdings PLC (ARM) retroceden 8.6%, mientras que Broadcom Inc. (AVGO) y Marvell Technology Inc. (MRVL) perdían 6.8% y 7.4%, respectivamente.

Además, hay factores específicos que podrían estar afectando a Nvidia. Entre ellos, el temor a nuevos aranceles de China o restricciones más estrictas a las exportaciones que podrían cerrar por completo las ventas de la compañía en ese país.

Por otro lado, las autoridades de Singapur están investigando si servidores enviados a Malasia contenían productos de Nvidia prohibidos en China y si estos terminaron en otros destinos, según informes de Bloomberg News y otros medios.

Desde que el caso de DeepSeek sacudió el sector de semiconductores, la empresa ha perdido $708 mil millones de dólares en capitalización de mercado. Sin embargo, sus ejecutivos señalan que podrían beneficiarse del auge de la ‘IA de razonamiento’, que aumenta la demanda de inferencia.

Nvidia también ha caído alrededor de $900 mil millones de dólares desde su valor máximo de mercado de $3.66 billones, alcanzado el 6 de enero, según datos de Dow Jones Market Data.