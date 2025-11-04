Nvidia y Deutsche Telekom lanzan primera nube industrial de IA en el mundo

Deutsche Telekom y Nvidia presentaron en Alemania la primera nube industrial de inteligencia artificial del mundo, que busca acelerar la adopción de esta tecnología en la industria europea

Nvidia y Deutsche Telekom presentaron la primera nube industrial de inteligencia artificial (IA) del mundo, una infraestructura diseñada para impulsar el uso de esta tecnología en diversos sectores económicos. El proyecto tendrá una inversión de 1,000 millones de euros.

Está previsto que la nube entre en funcionamiento durante el primer trimestre de 2026 y se convierta en un pilar clave para el desarrollo de la inteligencia artificial en Alemania y Europa, señalaron durante la presentación los directores ejecutivos de Deutsche Telekom, Timotheus Höttges, y de Nvidia, Jensen Huang.

Además de estas dos empresas, SAP contribuirá con su plataforma Business Technology, con el objetivo de garantizar altos estándares de protección de datos, seguridad y confianza.

El proyecto permitirá a grandes corporaciones, medianas empresas y startups de Alemania y Europa desarrollar, entrenar y aplicar inteligencia artificial para distintos procesos de manufactura, desde el diseño hasta la robótica, mediante una infraestructura tecnológica segura y soberana.

Actualmente se están instalando más de mil servidores Nvidia DGX B200, Nvidia RTX PRO y 10 mil unidades Nvidia Blackwell en un centro de cómputo ubicado en Múnich.

La nube industrial es el primer gran proyecto dentro de la iniciativa Made 4 Germany, que agrupa a más de cien empresas con el objetivo de fortalecer la competitividad industrial del país y acelerar la digitalización de la economía y la administración pública.

Höttges destacó que la empresa ya cuenta con el interés de grandes corporaciones para utilizar la nube, entre ellas compañías industriales, entidades públicas, el sector defensa y centros de investigación. Agregó que la inteligencia artificial representa una oportunidad estratégica para Alemania.

Por su parte, Huang invitó a aprovechar las capacidades de esta nube para avanzar en la digitalización de la industria y fortalecer la soberanía tecnológica del país. Afirmó que la inteligencia artificial marca una transformación que impacta en todos los sectores productivos y que el crecimiento actual es de una magnitud sin precedentes.