Nvidia y Fujitsu colaborarán en el desarrollo de robots inteligentes y aplicaciones en salud, manufactura y servicios, con la meta de establecer una infraestructura de inteligencia artificial en Japón para 2030

Nvidia y Fujitsu se alían en proyectos de IA y robótica

Nvidia y Fujitsu acordaron trabajar juntas en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a robots inteligentes y otras innovaciones, utilizando los chips de la empresa estadounidense.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, señaló que la revolución industrial impulsada por la inteligencia artificial ya comenzó y que construir la infraestructura que la respalde es esencial en Japón y en todo el mundo.

Ambas compañías trabajarán en la creación de una infraestructura de inteligencia artificial, base para futuros usos en salud, manufactura, medio ambiente, cómputo de próxima generación y servicios al cliente, con el objetivo de establecerla en Japón para 2030.

En una primera fase, el proyecto estará enfocado en el mercado japonés, aprovechando la experiencia de Fujitsu en el país, aunque más adelante podría expandirse a nivel global. El sistema se apoyará en las GPU de Nvidia, unidades de procesamiento gráfico clave para el desarrollo de inteligencia artificial.

Las empresas mencionaron la posibilidad de colaborar con Yaskawa Electric, fabricante japonés de maquinaria y robots, en proyectos de IA aplicada a la robótica, subrayando que esta tecnología estará en constante evolución y aprendizaje.

Nvidia y Fujitsu ya habían trabajado juntas en inteligencia artificial, acelerando la manufactura mediante gemelos digitales y robótica para enfrentar la escasez de mano de obra en una sociedad japonesa que envejece.

El director ejecutivo de Fujitsu, Takahito Tokita, destacó que ambas compañías adoptan un enfoque centrado en las personas para mantener la competitividad de Japón y que, a través de esta alianza, buscan crear tecnologías inéditas que también contribuyan a resolver problemas sociales cada vez más complejos.