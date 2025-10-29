Nvidia y Oracle construyen la supercomputadora de IA más grande del Departamento de Energía de EU

Nvidia se alía con Oracle para construir dos supercomputadoras, Solstice y Equinox, destinadas al Departamento de Energía de Estados Unidos

Nvidia anunció una alianza con Oracle para desarrollar el sistema de supercomputación en inteligencia artificial más grande del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE).

El anuncio fue realizado por Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, durante la conferencia anual GTC para desarrolladores de inteligencia artificial en Washington D.C., donde destacó que esta colaboración impulsará el avance científico y tecnológico del país.

De acuerdo con Nvidia, ambas compañías trabajarán en la creación de dos supercomputadoras para el DOE, llamadas Solstice y Equinox.

Solstice contará con 100 mil unidades de procesamiento gráfico (GPU) Blackwell, con el objetivo de fortalecer el liderazgo tecnológico de Estados Unidos en materia de seguridad, ciencia y energía. Por su parte, Equinox integrará 10 mil chips Blackwell y se prevé que entre en operación durante la primera mitad de 2026.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló que esta colaboración representa un nuevo modelo de alianzas tecnológicas y contribuirá al desarrollo de la innovación científica. Destacó además que el progreso en inteligencia artificial requiere asociaciones creativas que reúnan talento y tecnología de vanguardia.

Ambos sistemas estarán alojados en el Laboratorio Nacional Argonne, en Illinois, donde científicos e investigadores podrán desarrollar y entrenar modelos de razonamiento basados en inteligencia artificial enfocados en la ciencia abierta. Solstice y Equinox estarán interconectados mediante redes de Nvidia para optimizar su desempeño.

El director ejecutivo de Oracle, Clay Magouyrk, explicó que esta alianza proporcionará una infraestructura crítica para enfrentar los desafíos más complejos del país y acelerar los próximos avances en investigación científica.