OpenAI alcanza facturación mensual de 1,000 millones de dólares

OpenAI registró en julio su primer mes con una facturación de 1,000 millones de dólares, aunque enfrenta limitaciones para mantener el ritmo debido a la alta demanda de microprocesadores que alimentan los sistemas de inteligencia artificial.

La directora financiera de la compañía, Sarah Friar, señaló que existe una fuerte presión sobre la disponibilidad de GPU y recursos de cómputo. Añadió que OpenAI, fundada en 2015, atraviesa una escasez sostenida de infraestructura y se encuentra impulsando desarrollos de gran escala como Stargate, un proyecto de infraestructura en colaboración con SoftBank, Oracle y MGX.

Stargate está concebido como una alianza estratégica con una financiación total de hasta 500,000 millones de dólares en los próximos cuatro años, con una primera fase que arranca con una inversión inicial de 100,000 millones. El objetivo es crear la red de inteligencia artificial más grande de Estados Unidos.

Friar subrayó que la creciente demanda de cómputo requiere diversificación de riesgo y ampliación de la capacidad, destacando proyectos en conjunto con Oracle y Coreweave, además de reafirmar a Microsoft como un socio clave en la operación de OpenAI para los próximos años.

La empresa ha experimentado un crecimiento acelerado desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 y recientemente informó que alcanzó 10,000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales.