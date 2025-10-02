OpenAI alcanza valoración de 500,000 mdd tras nuevo acuerdo con inversionistas

OpenAI cerró un acuerdo con inversionistas que eleva su valoración a 500,000 millones de dólares, en una operación liderada por SoftBank y MGX con una compra de acciones por 6,600 millones de dólares

OpenAI cerró un acuerdo con inversionistas que valora a la creadora de ChatGPT en unos 500,000 millones de dólares, de acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal.

Un grupo conformado por SoftBank y MGX, con sede en Emiratos Árabes Unidos, destinó alrededor de 6,600 millones de dólares para adquirir acciones en manos de empleados de OpenAI, según el medio.

A inicios de este año, SoftBank acordó liderar una inversión de 40,000 millones de dólares en la compañía, con una valoración de 300,000 millones de dólares.

Por su parte, Nvidia y OpenAI anunciaron un plan que contempla una inversión de hasta 100,000 millones de dólares por parte del fabricante de chips.

El reporte indica que OpenAI espera ingresos por 13,000 millones de dólares en 2024, aunque con pérdidas netas de miles de millones, ya que a pesar de sumar 700 millones de usuarios semanales, la firma también enfrenta costos operativos elevados.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se encuentra de gira por Asia y recientemente se asoció con las surcoreanas Samsung y SK Hynix para establecer alianzas estratégicas enfocadas en garantizar el suministro de chips avanzados para el proyecto Stargate.