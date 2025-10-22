OpenAI explora nuevas fronteras con contenido para adultos en ChatGPT

OpenAI planea habilitar conversaciones eróticas en ChatGPT para adultos verificados, lo que abre el debate sobre cómo la inteligencia artificial redefine la intimidad, la soledad y las relaciones afectivas en la era digital

ChatGPT permitirá conversaciones de contenido erótico para adultos verificados, anunció Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

La compañía planea habilitar una nueva modalidad que amplíe la libertad de los usuarios mayores de edad, tras casi tres años de restringir este tipo de interacciones.

OpenAI no será la primera empresa en buscar ingresos a partir del contenido sexual generado con inteligencia artificial. Desde el auge de las imágenes y textos creados por IA en 2022, este tipo de material se ha convertido en uno de los principales motores del sector. Sin embargo, las compañías pioneras han enfrentado complejos desafíos legales y sociales, además de casos de abuso relacionados con el uso de esta tecnología.

Altman explicó que la empresa busca aplicar límites similares a los existentes en otros ámbitos, como las películas con clasificación para adultos. Señaló que OpenAI no pretende asumir el papel de árbitro moral, sino ofrecer mayor libertad a los adultos, mientras refuerza las restricciones para menores de edad.

Aunque las suscripciones pagadas de ChatGPT se enfocan principalmente en usos profesionales, permitir que el chatbot adopte funciones de acompañamiento emocional o romántico podría abrir una nueva fuente de ingresos para OpenAI, valorada en 500 mil millones de dólares y que actualmente gasta más de lo que genera.

De acuerdo con Zilan Qian, investigadora del China Policy Lab de la Universidad de Oxford, la incorporación de contenido erótico podría representar una vía rápida para incrementar los ingresos. Su investigación señala que existen alrededor de 29 millones de usuarios activos de chatbots diseñados para vínculos románticos o sexuales, sin contar a quienes utilizan asistentes convencionales con ese propósito.

Qian advirtió sobre los posibles efectos negativos en las relaciones humanas, ya que los chatbots suelen estar disponibles todo el tiempo y pueden responder con contenido sexual explícito.

La creación de máquinas que simulan afecto humano ha sido una advertencia recurrente en la literatura y la cultura popular, desde las historias de ciencia ficción del siglo XX hasta el mito griego de Pigmalión. Para OpenAI, que nació como una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar inteligencia artificial segura, este cambio representa un giro significativo en su estrategia.

En una entrevista previa, Altman reconoció que la empresa había evitado lanzar productos que pudieran favorecer el crecimiento económico a costa de alejarse de su misión principal, como la inclusión de avatares sexuales en ChatGPT.

El anuncio se dio un día después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, vetara una ley que buscaba prohibir los chatbots con contenido sexual accesibles a menores. La iniciativa fue rechazada tras la presión de la industria tecnológica, aunque empresas como OpenAI y Meta han comenzado a implementar nuevos controles parentales y límites de edad para las interacciones con adolescentes.