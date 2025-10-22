OpenAI lanza ChatGPT Atlas, su navegador con inteligencia artificial

El nuevo navegador de OpenAI ya está disponible para usuarios de macOS y busca extenderse pronto a Windows y dispositivos móviles, con funciones exclusivas para usuarios Plus y Pro

OpenAI presentó ChatGPT Atlas, un nuevo navegador que integra la inteligencia artificial directamente en la web para ofrecer una experiencia más personalizada y que competirá con Chrome de Google.

El director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, señaló que el proyecto todavía se encuentra en una fase inicial y que, por el momento, solo está disponible para usuarios de macOS a nivel global. Agregó que planean llevar la herramienta a Windows y dispositivos móviles lo antes posible.

El modo agente de ChatGPT Atlas, diseñado para ejecutar tareas más complejas como realizar compras, está disponible únicamente para los usuarios de ChatGPT Plus y Pro. Altman destacó que la nueva herramienta busca ofrecer una experiencia más intuitiva, capaz de entender mejor las necesidades del usuario y anticiparse a sus búsquedas en línea.

Por su parte, Adam Fry, líder de producto de ChatGPT Search, subrayó que ChatGPT Atlas incorpora memoria, una función que permite personalizar la experiencia a medida que se utiliza. Según Fry, esto permitirá que el navegador se adapte progresivamente a los hábitos y preferencias de cada persona, tal como lo hace ChatGPT en sus conversaciones.

El objetivo de la compañía es que el usuario tenga siempre un asistente disponible mientras navega por la web. ChatGPT Atlas permite dividir la pantalla en dos para mantener visible el chat en la parte derecha, donde se pueden realizar consultas como resumir una página o solicitar información específica del contenido.

El lanzamiento se produce en un contexto de creciente competencia en el sector de los navegadores impulsados por inteligencia artificial. En verano, Perplexity lanzó su propio navegador, Comet, que combina resultados de búsqueda con respuestas generadas por IA. Asimismo, Google ha incorporado funciones como Overviews y Modo IA en su buscador, mientras que Microsoft integra su sistema Copiloto en Edge.

En abril, OpenAI llegó a ofrecer la compra de Chrome en caso de que el Gobierno de Estados Unidos obligara a Google a vender su navegador por motivos de competencia, aunque finalmente la compañía no se vio forzada a realizar la venta.