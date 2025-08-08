OpenAI lanza GPT-5 con mayores capacidades y menor margen de error

El nuevo modelo de IA de OpenAI promete respuestas más precisas, menor tasa de errores y habilidades avanzadas para programación y tareas complejas

OpenAI lanzó su modelo más avanzado de inteligencia artificial, GPT-5, que estará disponible de forma gratuita y progresiva para los usuarios de ChatGPT.

El director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, señaló que GPT-5 será especialmente útil para empresas y desarrolladores, y comparó sus capacidades con las de un equipo de expertos con nivel de doctorado trabajando de forma inmediata para el usuario.

Esta versión eleva las capacidades de la IA conversacional y supera innovaciones previas como el modelo 4o, la serie o de razonamiento, los agentes y las funciones matemáticas avanzadas, de acuerdo con un comunicado de la empresa.

Según los responsables del proyecto, GPT-5 es el modelo más confiable y preciso desarrollado hasta ahora, capaz no solo de responder preguntas, sino también de programar escribiendo código a partir de instrucciones simples y completar tareas complejas de ingeniería de software.

La compañía subrayó que su tasa de errores o alucinaciones es menor y que puede reconocer cuándo no es posible finalizar una tarea, reduciendo así la especulación y los resultados imprecisos.

Altman destacó su potencial para el sector salud, uno de los más demandados por los usuarios de ChatGPT, e incluyó el testimonio de una paciente oncológica que utilizó la herramienta para comprender mejor su caso y tomar decisiones sobre su tratamiento.

OpenAI informó que ChatGPT alcanzó los 700 millones de usuarios, de los cuales cinco millones son de pago, e indicó que empresas de diversos sectores ya usan sus tecnologías, impulsando su servicio corporativo ChatGPT Enterprise.

Lanzado en noviembre de 2022, ChatGPT ha convertido a OpenAI en una de las compañías líderes en el mercado de la inteligencia artificial, compitiendo con grandes tecnológicas en el desarrollo de una inteligencia artificial de nivel superior.

Tras el anuncio, Microsoft, socio estratégico de OpenAI, indicó que GPT-5 fue entrenado en su plataforma Azure y que integrará el modelo en múltiples productos y servicios para consumidores, empresas y desarrolladores. Además, OpenAI presentó tres versiones de GPT-5 para programadores a través de su API, adaptadas a distintas necesidades.