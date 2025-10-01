OpenAI lanza Sora 2 y apuesta por una red social de videos IA

OpenAI, Meta y YouTube ya no quieren que las redes sociales se traten de compartir momentos personales. Su nueva apuesta es inundarlas con videos hiperrealistas creados con inteligencia artificial, una tendencia que promete cambiar la forma en que los usuarios consumen contenido en línea.

La empresa creadora de ChatGPT lanzó Sora 2, un modelo de generación de video capaz de producir escenas dignas de una película de acción o fantasía, así como rostros humanos prácticamente imposibles de distinguir de los reales. A diferencia de la versión anterior, ahora puede sincronizar audio y diálogos con el video.

Aunque la aplicación solo está disponible mediante invitación, en pocas horas las redes se llenaron de ejemplos creados con esta herramienta, incluyendo clips surrealistas como uno en el que aparece Sam Altman, director de OpenAI, robando en un supermercado.

OpenAI también prepara el lanzamiento de una plataforma independiente, similar a TikTok, que funcionará exclusivamente con videos generados por Sora 2. Tendrá una sección de recomendaciones personalizadas y opciones para reaccionar, comentar o reeditar los clips.

A diferencia de otras redes, ahí no será posible subir material desde la cámara del celular ni de otras apps. Además, contará con verificación de identidad para que los usuarios usen su propia imagen y puedan ser etiquetados por otros.

La gran pregunta es si un espacio dedicado únicamente a la IA puede competir contra TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts, que dominan el mercado de videos cortos y que cada vez incluyen más contenido creado con estas tecnologías.

Meta ya dio un paso en esa dirección con Vibes, su aplicación exclusiva para videos con IA. Google también presentó nuevas herramientas gratuitas para que los creadores de YouTube usen su generador de video Veo 3. TikTok, en cambio, mantiene una postura mucho más estricta: su política prohíbe los videos creados con IA que puedan confundir al público en temas de interés general o que resulten dañinos para las personas.

El tema legal también se intensifica. Disney envió una orden a Character.ai para impedir que use sus personajes en contenidos creados con IA, mientras que OpenAI enfrenta demandas en Estados Unidos por presunta violación de derechos de autor, entre ellas una presentada por The New York Times.