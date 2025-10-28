OpenAI pide más inversión energética para mantener ventaja de EU frente a China

OpenAI advirtió que Estados Unidos debe aumentar de manera sustancial su inversión en capacidad energética para sostener su liderazgo en inteligencia artificial, ante el rápido crecimiento de la infraestructura tecnológica china

OpenAI advirtió que Estados Unidos necesita incrementar de forma considerable su inversión en capacidad energética si busca mantener su ventaja sobre China en el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con la compañía, la electricidad no debe considerarse solo un servicio público, sino un recurso estratégico clave para construir la infraestructura que respalde el liderazgo estadounidense en esta tecnología.

OpenAI señaló en una carta dirigida a la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca que la inteligencia artificial representa una oportunidad única para reindustrializar el país y fortalecer su base energética, tecnológica y laboral.

La firma advirtió que, sin nuevas inversiones en electricidad y centros de datos, Estados Unidos podría perder su ventaja competitiva frente a China, lo que afectaría su seguridad nacional y su crecimiento económico.

Entre sus propuestas, OpenAI plantea ampliar los créditos fiscales actuales para incluir la fabricación de semiconductores, servidores de IA, centros de datos y componentes electrónicos. También sugiere otorgar subvenciones, préstamos y garantías que impulsen la producción nacional de materiales críticos como cobre, aluminio y tierras raras.

Estos materiales son esenciales en sectores como el automotriz, aeronáutico y militar, y están en el centro de la disputa comercial entre Washington y Pekín, luego de que China —que domina gran parte del mercado— impusiera recientemente restricciones adicionales a su exportación.

La compañía propone además acelerar la construcción de líneas de transmisión eléctrica y crear una reserva estratégica de materiales indispensables para la infraestructura de IA.

Según datos citados por OpenAI, China añadió 429 gigavatios de nueva capacidad energética el año pasado, mientras que Estados Unidos solo incorporó 51. En ese sentido, la empresa considera necesario establecer una meta nacional para sumar 100 gigavatios por año con el fin de reducir la brecha con el país asiático, además de utilizar la inteligencia artificial para optimizar evaluaciones ambientales, proyecciones de demanda y gestión de redes eléctricas.

OpenAI calcula que una inversión de un billón de dólares en infraestructura de inteligencia artificial podría elevar el Producto Interno Bruto estadounidense en un 5% en tres años, lo que requeriría aproximadamente al 20% de la fuerza laboral especializada del país.

La compañía presentó recientemente su nuevo buscador ChatGPT Atlas, junto con una red social enfocada en contenido generado por IA que alcanzó los primeros lugares en descargas dentro de la tienda de Apple.

Por otro lado, directivos de grandes bancos como Goldman Sachs y JPMorgan Chase han advertido sobre una posible euforia en las inversiones, impulsada por el fuerte flujo de capital hacia infraestructura de inteligencia artificial, que podría derivar en una burbuja bursátil.