OpenAI prepara un dispositivo portátil de IA

OpenAI planea lanzar en los próximos años un dispositivo que permitirá a los usuarios llevar la inteligencia artificial a todas partes, anunció el director ejecutivo de la compañía, Sam Altman.

Se espera que el diseño del producto esté a cargo de Jony Ive, reconocido exdiseñador de Apple.

La empresa no ofreció más detalles sobre el nuevo dispositivo. Sin embargo, de acuerdo con un informe de The Information, OpenAI trabaja en varios proyectos de hardware, entre ellos un altavoz inteligente sin pantalla, unos lentes inteligentes, una grabadora de voz digital y un pin portátil, cuyo lanzamiento podría realizarse entre finales de 2026 y principios de 2027.

Altman explicó durante una transmisión en vivo, realizada en el marco de la reestructuración interna de la compañía, que el objetivo de OpenAI es ofrecer a las personas herramientas que amplíen las capacidades de la inteligencia artificial, confiando en que la evolución tecnológica continuará impulsada por la creatividad humana.

El directivo destacó que la empresa busca perfeccionar no solo el conocimiento de la IA, sino también su forma de razonar, con el propósito de desarrollar sistemas seguros, transparentes y alineados con los valores humanos. Esto incluye garantizar que los usuarios comprendan a qué dispositivos accede la IA, qué datos utiliza y cómo toma decisiones.

Además, adelantó que para septiembre de 2026 OpenAI planea lanzar un asistente de investigación capaz de apoyar en el análisis de datos y la realización de experimentos sencillos. Hacia marzo de 2028, este asistente podría evolucionar hasta convertirse en un investigador con la capacidad de generar y comprobar hipótesis originales.