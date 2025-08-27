OpenAI promete cambios tras suicidio de menor en California

Tras la demanda presentada por los padres de un adolescente, OpenAI anunció controles parentales, conexión con contactos de emergencia y el desarrollo de una red de terapeutas certificados

OpenAI reconoció que su chatbot de inteligencia artificial ChatGPT presenta fallas en situaciones sensibles y anunció que realizará cambios después de recibir una demanda relacionada con el suicidio de un menor de edad en Estados Unidos.

Los padres de un joven de 16 años que se quitó la vida tras varios meses de interacción con ChatGPT presentaron una demanda en California contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman. Argumentan que el modelo GPT-4o no activó medidas de seguridad a pesar de que el adolescente expresó intenciones suicidas.

En un comunicado, la compañía señaló que ChatGPT está diseñado para recomendar a quienes expresan pensamientos suicidas el contacto con organizaciones de ayuda profesional. Sin embargo, admitió que los sistemas actuales no siempre funcionan como deberían y que en ocasiones el chatbot falla al manejar situaciones sensibles.

OpenAI explicó que sus mecanismos de seguridad operan mejor en conversaciones cortas, pero pueden debilitarse en interacciones prolongadas que degradan el entrenamiento del modelo. Por ello, trabaja en nuevas funciones que permitan detectar patrones de riesgo en múltiples conversaciones.

La empresa aseguró que el sistema ya reconoce cuando un usuario es menor de 18 años y aplica medidas de protección, aunque ahora incorporará controles parentales para que los responsables de los adolescentes conozcan el uso que hacen de la herramienta. También estudia la posibilidad de vincular directamente a los usuarios con contactos de emergencia.

Además, OpenAI anunció que sus sistemas de mitigación, enfocados hasta ahora en casos de autolesión, se ampliarán a situaciones de angustia emocional. El próximo modelo GPT-5 incluirá capacidades para desescalar conversaciones de riesgo y reforzar el vínculo del usuario con la realidad.

Otra de las iniciativas que evalúa la compañía es crear una red de terapeutas certificados que puedan brindar atención directa a través de ChatGPT, aunque aclaró que este proyecto tardará en concretarse.