OpenAI proyecta nuevo data center en Argentina

OpenAI confirmó su intención de invertir en Argentina con el proyecto Stargate Argentina, un centro de datos que funcionará con energía limpia y busca posicionar al país como referente regional en inteligencia artificial

OpenAI confirmó su intención de invertir en Argentina para construir un centro de datos a gran escala, un proyecto pionero en América Latina denominado Stargate Argentina.

La compañía explicó en un comunicado que el país sudamericano cuenta con un alto potencial para albergar esta iniciativa, la cual funcionará con energía limpia y busca posicionar al país como referente regional y mundial en inteligencia artificial.

De acuerdo con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, el proyecto está encabezado por Sur Energy y surge tras las conversaciones realizadas la semana pasada en Buenos Aires entre el presidente argentino, Javier Milei, miembros de su gabinete y una delegación de OpenAI liderada por Chris Lehane, director de Asuntos Globales.

Sin embargo, la empresa no ha dado detalles sobre el monto de la inversión, lo que contrasta con la información de la Oficina de Milei, que mencionó una cifra de hasta 25,000 millones de dólares.

El comunicado de OpenAI indica que se firmó una Carta de Intención (LOI) para explorar el desarrollo de un centro de datos a gran escala en Argentina junto con Sur Energy, que se encargará de formar un consorcio y asociarse con un desarrollador de infraestructura en la nube.

Además, Sur Energy tiene el objetivo de garantizar que el ecosistema del centro de datos opere con fuentes energéticas seguras, eficientes y sostenibles.

OpenAI destacó también que Argentina avanza con fuerza hacia la era de la inteligencia artificial, con una adopción que se ha triplicado en el último año, especialmente entre adultos de 18 a 34 años.

El informe señala que el país se encuentra entre los más destacados de América Latina en cuanto a desarrolladores que utilizan herramientas de OpenAI, y que no solo adopta la inteligencia artificial, sino que también contribuye activamente a su desarrollo.

Según la compañía, este crecimiento, junto con la expansión del ecosistema de desarrolladores locales, convierte a Argentina en un lugar ideal para construir la infraestructura que impulse todo su potencial tecnológico.

Finalmente, OpenAI informó que evalúa nuevas oportunidades para fomentar el uso de la inteligencia artificial en todo el país, incluso dentro del propio gobierno.

La empresa considera que ChatGPT puede apoyar a los empleados públicos y a las instituciones administrativas y de investigación a optimizar sus labores diarias, reducir costos y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.