OpenAI redefine su estructura con apoyo de Microsoft

OpenAI completó su reestructuración corporativa con la creación de OpenAI Foundation, una entidad sin fines de lucro que controla una participación de 130,000 millones de dólares en su división comercial, fortaleciendo su alianza con Microsoft

OpenAI completó su proceso de reestructuración y formalizó un nuevo acuerdo con Microsoft que establece los lineamientos para una eventual etapa en la que se logre una inteligencia artificial general (IAG), un sistema capaz de superar las capacidades cognitivas humanas y que, según proyecciones de expertos, podría desarrollarse en la próxima década.

La organización sin fines de lucro de la compañía adoptó el nombre OpenAI Foundation y posee una participación accionaria estimada en 130,000 millones de dólares dentro de su división con fines de lucro, lo que la posiciona como una de las entidades filantrópicas con mayores recursos económicos a nivel mundial.

De acuerdo con la nueva estructura, la OpenAI Foundation controlará el 26% de la división comercial, mientras que empleados e inversionistas actuales y anteriores concentrarán el 47% restante.

Microsoft, que ha invertido más de 13,000 millones de dólares en OpenAI desde 2019, respaldó la recapitalización de la empresa y ahora mantiene una participación equivalente al 27% sobre una base diluida, una reducción respecto al 32.5% que poseía previamente.

El proceso de reestructuración fue aprobado tras más de un año de revisión por parte de las fiscalías generales de California y Delaware, una condición necesaria para que la compañía pudiera avanzar con su nuevo esquema corporativo.

El acuerdo establece que, en caso de que OpenAI declare haber alcanzado la IAG, la validación deberá ser realizada por un panel independiente de expertos. Microsoft conservará los derechos de propiedad intelectual sobre modelos y productos desarrollados hasta 2032, incluyendo aquellos posteriores a la IAG, con los protocolos de seguridad correspondientes.

La nueva estructura refuerza la misión de OpenAI de garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad, combinando su labor empresarial con una base filantrópica que busca financiar proyectos de impacto social y tecnológico.