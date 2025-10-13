OpenAI se alía con Broadcom para fabricar chips de IA

OpenAI producirá procesadores personalizados con capacidad de 10 gigavatios, en colaboración con Broadcom, a partir de 2026

OpenAI anunció una alianza con Broadcom para fabricar sus primeros procesadores de inteligencia artificial, en un movimiento estratégico que busca fortalecer su capacidad de cómputo ante la creciente demanda de sus servicios.

De acuerdo con ambas compañías, OpenAI se encargará del diseño de los chips, mientras que Broadcom los desarrollará y producirá a partir de la segunda mitad de 2026.

El proyecto contempla la fabricación de procesadores personalizados con una capacidad total de 10 gigavatios, equivalente al consumo energético de más de ocho millones de hogares en Estados Unidos o cinco veces la electricidad generada por la presa Hoover.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, destacó que la colaboración con Broadcom representa un paso esencial para construir la infraestructura necesaria que impulse el desarrollo de la inteligencia artificial a gran escala.

Aunque no se dieron a conocer los detalles financieros del acuerdo, aún no está definido cómo se financiará el proyecto.

El anuncio se produce pocos días después de que OpenAI cerrara un acuerdo con AMD para la compra de microprocesadores con una capacidad de 6 gigavatios, incluidos los próximos modelos MI450.

Como parte de ese convenio, AMD ofreció a OpenAI una garantía que podría permitirle adquirir hasta 160 millones de acciones ordinarias de la compañía, equivalentes aproximadamente al 10% de su capital, siempre que se cumplan ciertos requisitos relacionados con la implementación de la capacidad energética acordada.