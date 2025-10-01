OpenAI cerró alianzas estratégicas con Samsung y SK Hynix para garantizar el suministro de chips avanzados y ampliar centros de datos en Corea

OpenAI se asocia con Samsung y SK Hynix para su proyecto Stargate

OpenAI se asoció con las surcoreanas Samsung y SK Hynix para establecer alianzas estratégicas orientadas a garantizar el suministro de chips avanzados necesarios para su proyecto Stargate.

Stargate es la plataforma integral de infraestructura de IA de OpenAI, cuyo objetivo es expandir la capacidad crítica para el desarrollo de inteligencia artificial a nivel global y en Corea.

Según la empresa estadounidense de inteligencia artificial, estas alianzas se enfocarán en aumentar la disponibilidad de chips de memoria avanzados, fundamentales para la IA de próxima generación, además de ampliar la capacidad de los centros de datos en Corea, con el propósito de respaldar la meta del país de posicionarse entre los tres principales líderes mundiales en inteligencia artificial.

Samsung y SK Hynix planean incrementar la producción de chips de memoria avanzada, con la meta de iniciar 900,000 obleas de DRAM al mes en un despliegue acelerado de capacidad, considerado esencial para impulsar los modelos de IA de OpenAI.

Además, OpenAI firmó este miércoles varios acuerdos para explorar el desarrollo de centros de datos de próxima generación en Corea.

En paralelo, el mes pasado Nvidia anunció que invertirá hasta 100,000 millones de dólares en OpenAI.