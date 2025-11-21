OpenAI y Foxconn refuerzan infraestructura crítica de IA en EU

Las compañías acordaron colaborar en el diseño y fabricación de sistemas para centros de datos de inteligencia artificial en territorio estadounidense, con acceso anticipado para OpenAI y el objetivo de fortalecer las cadenas de suministro locales

Foxconn y OpenAI anunciaron un acuerdo de colaboración para desarrollar la próxima generación de hardware destinado a infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.

Como parte del entendimiento, OpenAI compartirá información sobre las necesidades emergentes de hardware en la industria de la inteligencia artificial, con el objetivo de orientar los esfuerzos de diseño y desarrollo de Foxconn en sus instalaciones dentro de territorio estadounidense, informó la compañía asiática en un comunicado.

Aunque el acuerdo no establece compromisos de compra ni obligaciones financieras, OpenAI tendrá acceso anticipado para evaluar estos sistemas y la opción de adquirirlos. Según Foxconn, esta alianza permitirá a ambas organizaciones fortalecer las cadenas de suministro dentro de Estados Unidos y acelerar el despliegue de sistemas avanzados de inteligencia artificial.

El comunicado señala que la construcción de esta infraestructura en Estados Unidos es esencial para reforzar las cadenas de suministro y respaldar el liderazgo del país en el ámbito de la inteligencia artificial.

El presidente de Foxconn, Young Liu, destacó que la empresa se encuentra en una posición única para apoyar a OpenAI con infraestructura confiable y escalable que impulse la innovación y amplíe el acceso a capacidades de inteligencia artificial de alto impacto para empresas y usuarios en todo el mundo.

Por su parte, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, afirmó que la infraestructura que soporta la inteligencia artificial avanzada representa una oportunidad generacional para reindustrializar Estados Unidos, y aseguró que esta colaboración es un paso relevante para garantizar que las tecnologías fundamentales de la era de la inteligencia artificial se desarrollen dentro del país.

Fundado en 1974, el grupo Foxconn es el mayor fabricante mundial de dispositivos electrónicos por contrato y cuenta con plantas de producción y centros de investigación en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países.

Al igual que otras compañías tecnológicas, Foxconn se ha beneficiado en los últimos meses del creciente optimismo en torno al futuro de la inteligencia artificial, consolidándose como uno de los principales fabricantes de servidores para Nvidia.

La empresa superó las proyecciones de los analistas al registrar beneficios por 57,673 millones de dólares taiwaneses (1,840 millones de dólares) en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 17%.