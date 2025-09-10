OpenAI y Oracle firman contrato histórico de 300,000 mdd

La alianza entre OpenAI y Oracle para los próximos cinco años promete impulsar la computación en la nube y generar un crecimiento exponencial en ingresos, con un inicio programado para 2027

OpenAI firmó un contrato a cinco años por 300,000 millones de dólares con Oracle, especializada en servicios en la nube, de acuerdo con información de The Wall Street Journal.

El diario señaló que este acuerdo, que comenzará en 2027, se encuentra entre los más grandes registrados en el sector de la computación y demandará una capacidad energética de 4.5 gigavatios.

Las acciones de Oracle subieron más de 40% esta mañana tras la publicación de sus resultados trimestrales al cierre de la jornada bursátil anterior, donde destacó la firma de varios contratos multimillonarios que refuerzan su posición como referente en inteligencia artificial.

Aunque sus resultados trimestrales estuvieron por debajo de las previsiones de los analistas, Oracle reportó obligaciones de desempeño pendientes por 455,000 millones de dólares, cuatro veces más que en el mismo periodo del año pasado, lo que apunta a un crecimiento sólido.

La compañía sorprendió con sus proyecciones, ya que anticipa ingresos por 18,000 millones de dólares en el negocio de la nube durante el actual año fiscal, casi el doble que el anterior, y estima que en 2027 esa cifra se duplicará hasta los 32,000 millones.

Estos pronósticos coinciden con las fechas de inicio del contrato con OpenAI y refuerzan la expectativa de crecimiento exponencial de Oracle en el segmento de la nube, con estimaciones que apuntan a 144,000 millones de dólares en ingresos para 2030.

El repunte en la cotización de Oracle impulsó la fortuna de su cofundador y director ejecutivo, Larry Ellison, a 393,000 millones de dólares, superando la de Elon Musk, que se ubica en 385,000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.