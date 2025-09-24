OpenAI y SAP acuerdan implementar IA en Alemania

El convenio permitirá que millones de empleados del sector público utilicen inteligencia artificial de forma segura y cumpliendo estándares de protección de datos y requisitos legales

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, presentó este miércoles el acuerdo firmado entre su empresa y la alemana SAP para aplicar tecnologías de inteligencia artificial en el sector público de Alemania, con la intención de replicar este modelo en otros países.

La colaboración, que está programada para implementarse en 2026, busca que millones de empleados del sector público alemán utilicen inteligencia artificial de manera segura y responsable, cumpliendo con estándares de seguridad, protección de datos y requisitos legales.

SAP es una de las principales compañías tecnológicas enfocada en el desarrollo de soluciones de gestión empresarial.

Durante el evento en Berlín, donde recibió el Premio Axel Springer 2025, Altman destacó que la inteligencia artificial se convertirá en un eje central de la geopolítica, el crecimiento económico y la innovación.

Enfatizó que Estados debe ser capaz de confiar en esta tecnología más allá de cambios políticos a corto plazo y subrayó su intención de ampliar el acceso a estas herramientas para potenciar la creatividad colectiva y generar beneficios globales.

El ejecutivo aseguró que los modelos actuales de inteligencia artificial ya han demostrado capacidad creativa al generar descubrimientos científicos en campos como las matemáticas y la física, lo que confirma que se ha iniciado una nueva era tecnológica.

No obstante, Altman también expresó preocupación por la situación geopolítica mundial y advirtió sobre los riesgos que enfrentan la democracia y la libertad de expresión, en un contexto que describió como incierto y desafiante.