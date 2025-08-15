OpenTable integra IA generativa para consultas y reservas en restaurantes

OpenTable presentó Concierge, un asistente con inteligencia artificial generativa que permite consultar en tiempo real información sobre más de 60,000 restaurantes y gestionar reservaciones desde una sola plataforma

OpenTable anunció el lanzamiento de Concierge, un asistente basado en inteligencia artificial generativa que proporciona información en tiempo real sobre más de 60,000 restaurantes de su red global.

La herramienta integra la búsqueda y consulta de datos dentro del flujo de reservaciones, optimizando el acceso a información relevante para comensales y establecimientos.

Concierge permite consultar ubicación, menú, características del restaurante y opciones disponibles en función de preferencias o restricciones alimenticias. La función se integra en el perfil de cada restaurante y, en versiones futuras, podrá ejecutar reservaciones de manera automática.

Según un estudio realizado por OpenTable, el 31% de los comensales en México investiga un restaurante antes de reservar y dedica en promedio 27 minutos a esta tarea. El 38% ha decidido no reservar debido a la dificultad para encontrar información en línea, mientras que un 12% ha optado por no hacerlo para evitar llamadas o correos electrónicos.

Las razones más frecuentes para contactar a un restaurante antes de visitarlo son conocer horarios de apertura, obtener información sobre los platillos del menú y verificar si es posible atender eventos especiales.

Concierge utiliza la base de datos de OpenTable, que incluye menús, reseñas, descripciones y datos derivados de integraciones con Perplexity y APIs de OpenAI. También se conecta con sistemas de búsqueda en lenguaje natural y con plataformas de atención mediante voz con inteligencia artificial, como PolyAI, así como con agentes autónomos implementados a través de Salesforce Agentforce para mejorar la gestión de interacciones con clientes.

Este lanzamiento forma parte de la estrategia de OpenTable para incorporar soluciones basadas en inteligencia artificial que permitan agilizar procesos de búsqueda y reservación, además de optimizar la atención a comensales y la operación de restaurantes.