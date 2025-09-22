Oracle blindará el algoritmo de TikTok en EU

Oracle asumirá la seguridad del algoritmo de TikTok como parte de un acuerdo impulsado por Washington para limitar la participación china en la plataforma

Oracle será la encargada de garantizar la seguridad del algoritmo de TikTok como parte de un pacto impulsado por el gobierno de Donald Trump para que la aplicación de video funcione en Estados Unidos con participación mínima china, informó este lunes la Casa Blanca.

El acuerdo con la matriz china Bytedance, respaldado por Pekín, trasladará las operaciones de TikTok en EU a una nueva empresa conjunta de mayoría estadounidense, en la que Oracle actuará como proveedor de seguridad, señaló un funcionario de la administración.

De acuerdo con la explicación oficial, Oracle proporcionará seguridad integral en toda la plataforma, lo que incluye la forma en que la aplicación se integra e interactúa con los teléfonos, el proceso de actualizaciones, el almacenamiento de los datos de usuarios estadounidenses en los sistemas de Oracle, el funcionamiento del algoritmo de recomendaciones y en general cada parte del código fuente de la app.

El funcionario destacó que este punto fue una de las partes más difíciles de la negociación, ya que se buscaba cumplir con las legislaciones tanto de Estados Unidos como de China. Según detalló, la propuesta pondrá el algoritmo bajo control de la empresa conjunta estadounidense para sus operaciones en territorio norteamericano.

Ante las dudas sobre la protección de datos de los usuarios, el funcionario recalcó que Oracle inspeccionará y reentrenará el algoritmo, que posteriormente será operado por la nueva entidad estadounidense. Afirmó además que habrá supervisión continua para garantizar que funcione de forma adecuada, sin usos maliciosos ni manipulaciones indebidas.

El Congreso de Estados Unidos estableció en 2024 que, por razones de seguridad nacional, TikTok debía crear una sociedad en el país lo suficientemente desligada de ByteDance. Las principales preocupaciones de los legisladores se centran en el acceso que podría tener Pekín a la información de millones de usuarios de la plataforma.

El pacto establece que ByteDance tendrá menos del 20% de participación en la nueva empresa conjunta, que sumará inversionistas estadounidenses y globales ya vinculados con ByteDance, además de nuevos socios sin relación previa con la compañía china.

Donald Trump insinuó el domingo que Rupert Murdoch y su hijo Lachlan podrían tener un asiento en el consejo directivo de la compañía que operará TikTok en Estados Unidos. También mencionó como posibles participantes a Larry Ellison, presidente ejecutivo de Oracle, y Michael Dell, director ejecutivo de Dell Technologies.

La Casa Blanca no precisó cuándo se firmará el acuerdo, aunque adelantó que Trump dará más detalles sobre el pacto a finales de esta semana. El funcionario agregó que confían en que China ya dio luz verde al acuerdo y que avanzará en los trámites regulatorios necesarios para su aprobación definitiva, sin que se contemplen nuevas conversaciones con los negociadores chinos.