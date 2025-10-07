Oracle NetSuite presenta nueva generación de soluciones ‘sin límites’ impulsadas por IA

Oracle NetSuite anunció en SuiteWorld 2025 su estrategia 'No Limits', que combina inteligencia artificial, infraestructura global y nuevas alianzas para transformar áreas clave como finanzas, ventas, operaciones y servicio al cliente

LAS VEGAS.– Bajo el concepto ‘No Limits’, Oracle NetSuite presentó la nueva generación de su plataforma durante la conferencia inaugural del evento SuiteWorld 2025, encabezada por Evan Goldberg, vicepresidente ejecutivo de la compañía.

El anuncio destacó el papel transformador de la inteligencia artificial en la gestión empresarial moderna y marcó el inicio de una nueva etapa para la suite en la nube.

Más de 8,000 asistentes presenciales, junto con miles de participantes virtuales, fueron testigos del anuncio que marca un nuevo capítulo para NetSuite, una plataforma que nació hace 27 años con una visión clara: llevar la nube al centro de los negocios.

NetSuite Next, donde el negocio se encuentra con la inteligencia artificial

El anuncio principal del evento fue el lanzamiento de NetSuite Next, una evolución natural de la plataforma que combina automatización, datos contextuales y capacidades de inteligencia artificial para ejecutar tareas repetitivas, optimizar decisiones y mejorar la eficiencia operativa.

‘Ahora, con la inteligencia artificial todo está listo para explotar su mayor potencial’, afirmó Evan Goldberg durante su presentación. ‘La IA de NetSuite entiende el contexto completo de cada empresa, va más allá de los datos superficiales y toma decisiones en tiempo real’.

NetSuite Next ya está disponible para clientes en todo el mundo e integra el chat Ask Oracle, una herramienta de lenguaje natural que ofrece información en tiempo real y permite configurar agentes de IA capaces de detectar y resolver incidencias automáticamente.

Tres pilares, un sistema unificado

Goldberg recordó que el éxito de NetSuite se ha construido sobre tres pilares fundamentales:

La Suite, que centraliza transacciones, órdenes y procesos esenciales. La funcionalidad por industria, que adapta las herramientas a las necesidades de cada sector. La plataforma extensible, que permite a cada empresa personalizar y evolucionar a medida que crece.

‘Estos tres pilares crean un sistema unificado, en tiempo real y listo para trabajar’, afirmó el directivo.

La IA impulsa decisiones reales en todas las áreas del negocio

NetSuite Next incorpora nuevas herramientas inteligentes que generan valor tangible:

Finanzas: detección y corrección automática de anomalías.

detección y corrección automática de anomalías. Ventas: alertas tempranas para pronósticos más precisos.

alertas tempranas para pronósticos más precisos. Operaciones: análisis proactivo de la cadena de suministro.

análisis proactivo de la cadena de suministro. Servicio al cliente: resúmenes contextuales instantáneos.

‘Más de 43,000 negocios confían ya en NetSuite. La inteligencia artificial te da acción, y NetSuite te ofrece ambas cosas. Sin límites’, destacó Goldberg.

Innovaciones en predicciones, comercio y pagos inteligentes

Entre las nuevas funciones, se anunció la integración de Advanced Predictions en NetSuite Planning and Budgeting, mejorando la capacidad para anticipar resultados y planificar con mayor precisión.

Además, el nuevo Agentic Commerce Protocol conecta directamente NetSuite con ChatGPT, permitiendo a los usuarios consultar inventarios y precios con solo realizar una pregunta dentro del chat.

En materia de pagos, Intelligent Payment Automation automatiza procesos financieros, analiza pagos pendientes, prioriza operaciones y recomienda las estrategias más adecuadas, todo mediante inteligencia artificial. Esta función se habilita gracias a una nueva alianza con Bill, empresa especializada en automatización de pagos, inicialmente disponible en Estados Unidos.

Infraestructura global en expansión

Actualmente, Oracle NetSuite cuenta con 35 centros de datos distribuidos en cinco continentes, con un plan de expansión hacia Brasil e India con nuevas instalaciones. La plataforma soporta 2 millones de usuarios, con más de 100 mil subsidiarias y 6.4 mil millones de líneas de transacción procesadas.

Durante 2024, NetSuite alcanzó 6.5 mil millones de transacciones por segundo, reflejando la solidez y escalabilidad de su infraestructura global.

Con el lanzamiento de NetSuite Next, Oracle NetSuite reafirma sus esfuerzos en proveer soluciones empresariales en la nube, fortaleciendo su compromiso con la innovación continua y el crecimiento ‘sin límites’.