Oracle nombra dos nuevos directores ejecutivos

Clay Magouyrk y Mike Sicilia asumen como directores ejecutivos, mientras Safra Catz pasa a la vicepresidencia ejecutiva del consejo

Oracle anunció el nombramiento de Clay Magouyrk y Mike Sicilia como nuevos directores ejecutivos, mientras que Safra Catz, actual directora ejecutiva de la compañía, asumirá el cargo de vicepresidenta ejecutiva del consejo de administración.

Magouyrk ocupaba la presidencia del negocio de infraestructura en la nube de Oracle, mientras que Sicilia dirigía Oracle Industries.

Según Larry Ellison, presidente del consejo y director de tecnología, la experiencia de ambos en el desarrollo de la infraestructura en la nube y la modernización de las aplicaciones industriales, incluidas las de Oracle Health, los coloca en posición para liderar la compañía hacia la era de la inteligencia artificial.

Magouyrk y Sicilia señalaron que su enfoque estará en aprovechar la innovación tecnológica para abrir nuevas oportunidades de negocio y acelerar el crecimiento de la compañía.

Tras el anuncio, las acciones de Oracle subieron 0.50% durante la apertura de Wall Street.