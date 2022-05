Panamá no firmará la criptoley en su forma actual

El presidente de Panamá se negará a firmar la criptoley, ya que indicó que la ésta debe cumplir con las normas contra el lavado de dinero. Laurentino Cortizo dijo que podría sancionar algunas partes de la legislación.

La asamblea legislativa de la nación aprobó el proyecto de ley el mes pasado, que facilitaría que los intercambios de criptomonedas obtengan licencias para operar en el país y regular las transacciones en monedas digitales.

Pero el proyecto de ley requiere la firma del presidente para convertirse en ley, y Cortizo dijo que necesita garantías de que cumplir con los estándares globales contra el lavado de dinero.

‘Sí les voy a responder ahorita con la información que tengo, que no es suficiente, no voy a firmar esa ley’, dijo Cortizo, hablando en la conferencia Bloomberg New

Economy Gateway Latinoamérica en la ciudad de Panamá. ‘Tengo que tener mucho cuidado si la ley tiene cláusulas relacionadas con actividades de lavado de dinero. Las actividades contra el lavado de dinero son muy importantes para nosotros’.

El organismo de control mundial contra el lavado dinero y el financiamiento del terrorismo, llamado Grupo de Acción Financiera, tiene a Panamá en su lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero.

La administración de Cortizo se comprometió a implementar las recomendaciones del grupo de trabajo y endurecer los controles sobre el dinero sucio.

La economía dolarizada del país y el sector de servicios financieros bien desarrollados, lo convierten en un objetivo tentador para las organizaciones narcotraficantes en países vecinos como Colombia y México que buscan lavar sus ganancias.

Tecnología de blockchain



El proyecto de ley también permitiría al gobierno migrar los registros públicos a la tecnología blockchain.

Los defensores han dicho que el proyecto de ley ayudará a convertir a Panamá en un centro digital en América Latina y atraer a inversiones de empresas de tecnología financiera.

El proyecto de ley ha sido enviado al poder ejecutivo y Cortizo debe decidir si lo firma o lo veta parcial o totalmente.

Cortizo dijo que podía sancionar algunas partes de la ley y vetar otras. Sus abogados están revisando el proyecto de ley y le darán una recomendación sobre qué hacer.

‘Es una ley innovadora, por lo que he escuchado, es una buena ley’, dijo. ‘Sin embargo, tenemos un sistema financiero sólido aquí en Panamá y una de las cosas que estoy esperando es cuando haya una regulación global de los criptoactivos’.