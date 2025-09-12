Se estima que para 2030 hasta el 90% del código será escrito por inteligencia artificial, lo que está cambiando la dinámica entre humanos y máquinas en el desarrollo de software

El Día del Programador se celebra el día 256 del año, fecha elegida por hacer referencia al número de valores que puede almacenar un byte, un concepto fundamental en informática.

Más allá de rendir homenaje a quienes escriben el código que impulsa el mundo digital, esta jornada brinda la oportunidad de reflexionar sobre la evolución de la profesión y las habilidades que los desarrolladores necesitarán para mantenerse actualizados en un entorno cada vez más influenciado por la Inteligencia Artificial.

En opinión de Martin Woodward, vicepresidente de Relaciones con Desarrolladores de GitHub, el papel de los desarrolladores está reinventándose. El futuro del desarrollo de software no consiste en reemplazar humanos con IA. De hecho, necesitamos más desarrolladores que nunca. Pero la IA está cambiando la forma en que personas y máquinas colaboran, creando espacios para que más personas sean más creativas, críticas y estratégicas.

Un estudio realizado por GitHub con desarrolladores que ya utilizan ampliamente la IA demuestra que estos profesionales logran mayor calidad en sus tareas, ahorran tiempo, desarrollan nuevas habilidades y adoptan un pensamiento más complejo y creativo.

El estudio también señala que para 2030, hasta el 90% del código podría estar escrito por IA. La adopción de esta tecnología ha generado mayor satisfacción laboral, un incremento en la ambición profesional y una mejora en la fluidez técnica.

Tras superar el escepticismo inicial, los desarrolladores que utilizan herramientas de IA como GitHub Copilot ahora afrontan estos cambios con un optimismo basado en la realidad. Además, competencias como el trabajo en equipo, el diseño de sistemas, la orquestación de agentes y la planificación iterativa se han vuelto fundamentales, mientras que la enseñanza aislada de la sintaxis de programación está cediendo paso al pensamiento crítico y al trabajo colaborativo.

La IA y los humanos: cómo la IA está redefiniendo el inicio de una carrera en programación

Una cuestión frecuente en el debate sobre IA versus humanos es cómo podría afectar esta tecnología a los puestos junior, que tradicionalmente constituyen la puerta de entrada a una carrera en programación. El temor a que la automatización pueda eliminar estos puestos no se corresponde con la realidad práctica. Según GitHub, los nuevos desarrolladores parten en realidad de una posición ventajosa, ya que se incorporan al mercado laboral ya expuestos a las herramientas de IA. Este contacto y conocimiento cotidiano es precisamente lo que las empresas necesitan para adaptarse a las nuevas formas en que se está desarrollando el software.

Esto significa que, en lugar de limitarse a tareas repetitivas o sencillas, estos nuevos desarrolladores pueden iniciar sus carreras con un papel más estratégico. La inteligencia artificial se encarga ahora de gran parte de la codificación básica, donde el lenguaje humano se traduce en sintaxis de programación. Esto está creando espacio para que los profesionales se centren en comprender la arquitectura de los sistemas, trabajar en proyectos más ambiciosos e innovadores y desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Este nuevo entorno no elimina la curva de aprendizaje, sino que la reconfigura, y los juniors aprenden desde el principio a colaborar con agentes de IA, adquiriendo más rápidamente fluidez tecnológica y una mentalidad orientada a sistemas.

«Los juniors de hoy están formándose en un entorno moldeado por la IA, lo que les otorga una ventaja estratégica, pues se incorporan al mercado con la mentalidad y las herramientas que exige el futuro del desarrollo», destaca Woodward. «Consideramos esto tan importante que respaldamos nuestras palabras con acciones y hemos proporcionado a estudiantes y profesores acceso gratuito a nuestras mejores herramientas de IA desde el lanzamiento de GitHub Copilot en 2021».

Por tanto, lejos de suponer una amenaza, la IA está ampliando el papel de los desarrolladores junior, acelerando su crecimiento y preparándolos para convertirse en los profesionales integrales que el mercado demandará en los próximos años. También está ampliando el acceso a la profesión, permitiendo que más personas asuman el rol de desarrollador en un mundo donde la resolución de problemas y los conocimientos técnicos tienen más peso que la fluidez en un único lenguaje de programación.