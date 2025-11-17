Paul McCartney lanza canción silenciosa en protesta contra la IA

Paul McCartney lanzó una canción silenciosa como parte de un álbum de protesta que busca frenar el uso no autorizado de contenido creativo en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial

El exBeatle Paul McCartney lanzó una canción silenciosa como parte de un álbum de protesta de la industria musical contra el uso no autorizado de material con derechos de autor por parte de empresas de inteligencia artificial, de acuerdo con información publicada por el diario británico The Guardian.

El álbum, titulado ¿Es esto lo que queremos?, reúne grabaciones silenciosas de distintos artistas con el objetivo de presionar al Gobierno del Reino Unido para que impida que las empresas tecnológicas utilicen contenido creativo para entrenar modelos de inteligencia artificial sin permiso.

En lugar de melodías o letras, las pistas solo reproducen un leve siseo y algunos ruidos aislados, con la intención de transmitir que, si las empresas de inteligencia artificial explotan la propiedad intelectual de los músicos sin autorización, la música original podría quedar silenciada y el ecosistema creativo afectado, señala el diario.

La participación de McCartney, de 83 años y actualmente de gira por América del Norte, llega en un momento en el que músicos y artistas intensifican su campaña para convencer al Gobierno británico de evitar que las empresas tecnológicas entrenen modelos de inteligencia artificial con obras creativas sin autorización ni pago correspondiente.

Ed Newton-Rex, compositor y principal impulsor del álbum de protesta, expresó su preocupación por el riesgo de que las autoridades prioricen los intereses de las compañías tecnológicas de Estados Unidos por encima de los creadores británicos.

Entre los artistas que respaldan la iniciativa se encuentran Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer y Pet Shop Boys.

Según The Guardian, la canción de McCartney mantiene una estructura reconocible con inicio, desarrollo y cierre. Inicia con unos segundos de siseo de cinta, luego avanza hacia un ruido indefinido que podría relacionarse con una puerta que se abre y pasos en movimiento, para después regresar a un siseo intermitente con susurros antes de cerrar con un fundido lento, de acuerdo con información del rotativo.

McCartney ha sido una de las figuras más destacadas de la música británica en manifestar preocupación por los planes de las autoridades para establecer un nuevo marco con empresas de inteligencia artificial, las cuales buscan acceso a grandes volúmenes de datos de entrenamiento que incluyen texto, imágenes y música.

El músico señaló que es necesario actuar con cautela para evitar que la situación se vuelva incontrolable, especialmente para jóvenes compositores y escritores que dependen de su obra para construir una carrera. También advirtió que, si la inteligencia artificial termina afectando ese camino, sería algo lamentable.