Perplexity ofrece 34,500 mdd por el navegador Chrome

La startup de inteligencia artificial presentó una oferta en efectivo para adquirir Chrome de Google, buscando aprovechar sus más de tres mil millones de usuarios en la carrera por el dominio de las búsquedas con IA

La startup de inteligencia artificial Perplexity AI presentó este martes una oferta no solicitada en efectivo por 34,500 millones de dólares para adquirir el navegador Chrome de Alphabet, una cifra muy por encima de su propia valoración, con el objetivo de aprovechar los miles de millones de usuarios del navegador y posicionarse en la competencia por el dominio de las búsquedas con IA.

Dirigida por Aravind Srinivas, Perplexity ha realizado anteriormente propuestas llamativas, como la que presentó en enero para fusionarse con TikTok en Estados Unidos y así atender las preocupaciones sobre su propiedad china.

Otras compañías, entre ellas OpenAI, Yahoo y la firma de capital privado Apollo Global Management, también han mostrado interés en Chrome, ya que la presión regulatoria amenaza el control de Google sobre el sector.

Google no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters. La empresa no ha puesto a la venta Chrome y planea apelar una sentencia de un tribunal estadounidense que el año pasado determinó que mantenía un monopolio ilegal en las búsquedas en línea. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha planteado la desinversión de Chrome como parte de las medidas correctivas del caso.

Perplexity no reveló cómo financiaría la compra. La empresa, fundada hace tres años, ha recaudado cerca de 1,000 millones de dólares de inversionistas como Nvidia y SoftBank, y fue valorada por última vez en 14,000 millones de dólares.

La compañía afirmó que varios fondos se han ofrecido a financiar la operación en su totalidad, aunque no dio nombres. Las acciones de Alphabet subieron 1.6% en las operaciones de la tarde.

A medida que una nueva generación de usuarios recurre a chatbots como ChatGPT y Perplexity para obtener respuestas, los navegadores web han vuelto a ganar relevancia como puertas de entrada clave al tráfico de búsqueda y a valiosa información de los usuarios, lo que los convierte en activos estratégicos para las ambiciones de IA de las grandes tecnológicas.

Perplexity ya cuenta con un navegador con inteligencia artificial llamado Comet, que puede realizar tareas en nombre del usuario. Adquirir Chrome le permitiría acceder a sus más de 3,000 millones de usuarios y competir en mejores condiciones con rivales como OpenAI, que también trabaja en su propio navegador con IA.

La propuesta de Perplexity incluye mantener el código base de Chrome, conocido como Chromium, como software de código abierto, invertir 3,000 millones de dólares en dos años y no modificar el motor de búsqueda predeterminado del navegador, según un documento de términos visto por Reuters.

La empresa aseguró que la oferta, sin componente de acciones, preservaría la libertad de elección de los usuarios y reduciría las preocupaciones sobre la competencia.

Analistas consideran que Google difícilmente vendería Chrome y que, en caso de intentarlo, sostendría una larga batalla legal para evitarlo, ya que el navegador es clave para su estrategia de IA y para defender su cuota de mercado con funciones como resúmenes generados por IA, conocidos como Overviews.

Se espera que el juez federal Amit Mehta emita este mes un fallo sobre las medidas en el caso antimonopolio contra Google. Expertos estiman que podría aplazar una venta hasta que se resuelvan las apelaciones, un proceso que podría extenderse durante años e incluso llegar a la Corte Suprema.

Por su parte, el director ejecutivo de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, ha sugerido que Chrome podría alcanzar un valor de al menos 50 mil millones de dólares si Google se viera obligado a venderlo.