PIB de Canadá crecería 9.3% con IA hacia 2035

Se proyecta que el PIB canadiense pasará de 2.89 billones de dólares en 2023 a 3.65 billones en 2035 si se acelera la adopción de inteligencia artificial y se fortalece la confianza en ciberseguridad

La economía de Canadá podría alcanzar 3.65 billones de dólares en 2035 si las empresas aceleran la adopción de inteligencia artificial y responden a los retos del cambio climático, según un estudio de PwC Canadá. En 2023, el PIB canadiense se ubicó en 2.89 billones de dólares.

El escenario más optimista proyecta un crecimiento de 9.3% por encima de la línea base en 2035, con un PIB estimado en 3.65 billones de dólares, apoyado en la cooperación internacional para la adopción de inteligencia artificial y en la confianza en la ciberseguridad.

El escenario intermedio prevé un aumento de 6.9% sobre la base esperada, con un PIB de 3.57 billones de dólares, mientras que el escenario menos favorable estima un crecimiento de 2.1%, equivalente a 3.41 billones de dólares.

El informe identifica que la adopción de inteligencia artificial en Canadá equivale a tres cuartas partes del nivel registrado en Estados Unidos, lo que explica en gran parte la brecha de crecimiento entre ambas economías. Para la próxima década, se prevé que la economía estadounidense logre un impulso potencial de 14% sobre su línea base.

El estudio señala a la minería, la tecnología y la defensa como sectores estratégicos. En este último rubro, Canadá se comprometió a elevar su gasto en defensa de 2% del PIB anual hasta 5% en 2035, lo que representará un presupuesto de aproximadamente 150 mil millones de dólares al año.

La industria minera podría aprovechar el uso de inteligencia artificial y cómputo cuántico para acelerar evaluaciones, permisos y proyectos, reduciendo el impacto ambiental y el consumo de recursos. En paralelo, el sector defensa abre oportunidades para proveer materias primas, municiones, vehículos, acero, imanes y semiconductores destinados a equipos militares modernos.

El informe indica que la clave para cerrar la brecha de adopción tecnológica será aumentar la inversión en investigación y desarrollo, así como establecer políticas gubernamentales que impulsen la innovación, atraigan talento especializado y fortalezcan la confianza en el uso de inteligencia artificial.