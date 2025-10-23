PIB de Taiwán crece 8.01% ante auge de chips para IA

La demanda global de semiconductores impulsó el PIB taiwanés 5.45% en el primer trimestre y 8.01% en el segundo, consolidando al país como un actor clave en la cadena tecnológica mundial

El producto interno bruto (PIB) de Taiwán podría registrar un crecimiento superior al 3.0% en 2026, impulsado por la fuerte demanda de semiconductores avanzados utilizados en inteligencia artificial, señaló el ministro de Asuntos Económicos, Kung Ming-hsin.

De acuerdo con la agencia CNA, el funcionario se mostró optimista respecto al desempeño económico de la isla, destacando que el crecimiento podría superar las previsiones actuales del Gobierno, estimadas en 2.81%, y las del Banco Central, que proyectan un 2.68%.

Taiwán, sede del principal fabricante mundial de chips, TSMC, y del mayor ensamblador de productos electrónicos, Foxconn, se ha visto beneficiado por el auge de la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento. Su PIB creció 5.45% en el primer trimestre y 8.01% en el segundo, impulsado por las exportaciones tecnológicas.

TSMC, proveedor de chips para Apple, Nvidia y AMD, reportó una ganancia neta de 452,302 millones de dólares taiwaneses (equivalentes a 14,690 millones de dólares) durante el tercer trimestre, lo que representa un incremento interanual del 39.1% y marca un nuevo récord de beneficios para la compañía.

Sin embargo, la guerra comercial impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump podría afectar la economía de la isla, ya que desde agosto sus exportaciones hacia Estados Unidos enfrentan un arancel del 20.0%.