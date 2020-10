Pide Congreso de EU dividir a Amazon, Facebook, Google y Apple

Los gigantes tecnológicos de Estados Unidos han aprovechado su predominio para erradicar la competencia y reprimir la innovación, según las conclusiones de un panel de la Cámara de Representantes liderado por legisladores demócratas, que pidió al Congreso estadounidense que obligue a estas compañías a separar sus plataformas de internet de otras líneas de negocio.

El informe, publicado el martes por el personal demócrata del Subcomité de Competencia de la Cámara de Representantes, se elaboró tras 16 meses de investigación del poder en el mercado de Amazon.com Inc (AMZN), Facebook Inc (FB), Google, propiedad de Alphabet Inc (GOOGL) y Apple Inc (AAPL).

En el estudio se indica que Facebook y Google tienen poder monopolístico, mientras que Apple y Amazon tienen un ‘importante y duradero poder de mercado’, y además se critica a las agencias estadounidenses de defensa de la competencia, de las que se dice que no han logrado limitar el predominio de estas empresas.

El informe, de 449 páginas, se recomienda al Congreso que considere una serie de medidas, como una legislación que obligue a estas compañías a separar sus populares plataformas de internet de otras líneas de negocio, además de cambios en las leyes de defensa de la competencia para revitalizar la aparente ausencia de un firme cumplimiento.

El informe no conlleva consecuencias legales en sí mismo, pero los legisladores confían en que sus conclusiones animen a los responsables políticos a tomar medidas.

Los republicanos en el panel de la Cámara de Representantes no firmaron el informe y han dicho en entrevistas concedidas en los últimos días que, aunque también están preocupados por el tamaño de estas compañías, no están de acuerdo con algunas de las recomendaciones que hacen los demócratas.

Sobre este asunto se ha pronunciado por el momento Amazon, que advirtió en un comunicado que las intervenciones ‘equivocadas’ en el mercado libre expulsarían a millones de minoristas independientes de las tiendas online y perjudicaría a las consumidores, que tendrían menos opciones de compra y precios más altos.

‘Las grandes empresas no son dominantes por definición’, afirmó Amazon, que apuntó que es erróneo presuponer que el ‘éxito solo puede ser el resultado de un comportamiento anticompetitivo’.

Además, ve equivocado distinguir entre comercio minorista online y físico, ya que considera que se trata de un único mercado.

La compañía representa menos del 1% del mercado minorista mundial y menos del 4% del comercio minorista en Estados Unidos, según los datos que ha aportado.