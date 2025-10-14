Pop Mart registra alza récord tras visita de Cook a China

El fabricante de juguetes coleccionables Pop Mart creció más de 6% en bolsa, impulsado por la atención mediática generada por el encuentro entre el CEO de Apple y el creador de Labubu

Las acciones de Pop Mart International Group Ltd. se dispararon este martes en la Bolsa de Hong Kong con un alza de hasta 6.1%, su mayor incremento en casi dos meses, impulsadas por el renovado interés de los inversionistas tras la visita del director ejecutivo de Apple, Tim Cook, a una exposición del personaje Labubu en Shanghái.

El repunte colocó al fabricante de juguetes coleccionables entre los valores más destacados del Hang Seng China Enterprises Index, en una jornada marcada por el buen desempeño del sector tecnológico, que contagió el optimismo a los mercados asiáticos.

La visita de Cook se realizó el lunes por la tarde, durante la primera parada de su segunda gira por China en lo que va del año, según el diario estatal Global Times.

El directivo estadounidense recorrió la exposición The Monsters 10th Anniversary, dedicada al décimo aniversario de la franquicia más popular de Pop Mart, acompañado por el fundador y presidente de la empresa, Wang Ning, y por el artista Kasing Lung, creador de Labubu.

Durante el evento, Lung mostró cómo realiza sus ilustraciones en un iPad Pro, mientras Wang entregó a Cook una figura conmemorativa del personaje, gesto que simbolizó una colaboración cultural inesperada entre el fabricante de juguetes y la empresa tecnológica. Las imágenes del encuentro se viralizaron rápidamente en redes sociales chinas.

Analistas locales citados por el South China Morning Post señalaron que la presencia de Cook representa una validación simbólica que refuerza la imagen de Pop Mart en la intersección entre arte pop y tecnología, justo en un momento en que la compañía busca diversificar su crecimiento y atraer a nuevas audiencias.

El impulso bursátil coincidió con el anuncio de Cook en Weibo sobre el lanzamiento del iPhone Air en China la próxima semana y las pruebas de la función eSIM por parte de China Unicom.

La exposición en Shanghái marca el inicio de una gira internacional que visitará ciudades como Pekín, Taipéi, Hong Kong, Tokio, París y Nueva York.

Desde su debut en el mercado hongkonés en 2020, Pop Mart ha combinado diseño original, licencias de creadores y expansión global, con presencia en más de 20 países.

Durante el primer semestre de 2025, la empresa registró ingresos de 13,880 millones de yuanes (1,944 millones de dólares), lo que representa un crecimiento interanual de 204.4%, impulsado por el éxito de nuevas líneas de productos.

La compañía mantiene su liderazgo en el segmento de las cajas sorpresa, figuras coleccionables que mezclan arte pop con la emoción de la compra impulsiva. Según el diario The Standard, una figura oculta de edición limitada llegó a revenderse por un precio quince veces superior al original, reflejo del entusiasmo que genera la marca en el mercado secundario.

En el plano simbólico, economistas consideran que la visita de Cook no solo impulsa a Pop Mart, sino que también representa para Apple un gesto de cercanía hacia el ecosistema creativo chino, un componente clave para su posicionamiento de marca y su desempeño comercial en el mayor mercado mundial de teléfonos inteligentes.