Promueven Versalles a través de TikTok

El Palacio de Versalles, la gran antigua casa de los reyes de Francia, lucha ahora por llegar a los usuarios, predominantemente jóvenes de la plataforma de redes sociales TikTok para promover la asistencia de visitantes.

Versalles ha perdido cuatro quintas partes de sus visitantes este año y lanzó una campaña de emergencia para donaciones, con los edificios del palacio aún cerrados para visitantes.

Esta es la primera institución francesa importante que se incorpora a TikTok. Otros museos famosos como el Louvre, el Centro Pompidou, la Tate Modern de Londres y el Whitney de Nueva York aún se siguen frenando. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York abrió una cuenta este año, pero aún no ha publicado.

Los Uffizi de Florencia, el Rijkmuseum Museum de Amsterdam, el Prado de Madrid y el Museo de los Sentidos de Bucarest se han lanzado intensamente, convirtiendo las galerías en pistas de baile y ofreciendo hip-hop, animaciones y bromas irreverentes inspiradas en las obras maestras de Bosch, Botticelli y Rembrandt.

‘Se trata de no tener un plan de medios’, dijo el administrador de la comunidad de Versalles, Thomas Garnier. ‘Si no eres intuitivo y espontáneo, no puede funcionar, ni siquiera tengo un horario para el mes que viene’.

La última publicación de Garnier fue un viaje relámpago de 20 segundos alrededor del palacio al anochecer, filmado con su teléfono. Las publicaciones futuras están diseñadas para explorar temas como la moda, las artes y los chismes sobre la historia de pompa y revolución en el palacio.