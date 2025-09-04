Prueban sargazo para mejorar imagen en pantallas LED

Investigadores desarrollan un método que transforma el sargazo en partículas de carbono nanométricas, ofreciendo una alternativa no tóxica para mejorar la calidad de imagen de televisores y otros usos tecnológicos

El sargazo, alga marrón que frecuentemente invade las playas del Caribe y Florida, podría convertirse en un recurso clave para mejorar la calidad de imagen de los televisores de próxima generación, ofreciendo colores más vibrantes e imágenes más nítidas.

Investigadores de la Universidad de Miami están transformando el sargazo en partículas de carbono a nanoescala que podrían reemplazar los puntos cuánticos convencionales en pantallas de televisión.

El estudiante de doctorado en Ingeniería Química, Yiming Xi, desarrolla un método que pulveriza el alga en microgotas y las sobrecalienta a 800 grados Celsius, provocando su descomposición en puntos de carbono.

Estos puntos de carbono ya se aplican en detección de huellas digitales, envases para prolongar la vida útil de alimentos y aplicaciones médicas por su biocompatibilidad, como administración de fármacos y bioimagen. También muestran potencial en agricultura y almacenamiento de energía.

El profesor Pratim Biswas, director del laboratorio, destaca que esta tecnología está en etapa inicial, pero el método de Xi reduce pasos del proceso, evita químicos tóxicos y permite una producción más uniforme en un solo paso. El siguiente reto es probar los puntos de carbono en unidades LED, para lo cual se requiere materiales fotónicos específicos.

Con millones de toneladas de sargazo flotando en el Atlántico tropical y llegando a las costas de Florida y el Caribe, esta investigación llega en un momento crítico, convirtiendo un desecho potencialmente contaminante en un recurso de valor tecnológico.