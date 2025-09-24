Publicidad digital en México expone a menores a riesgos de manipulación

Plataformas como YouTube, Instagram y TikTok rastrean la actividad de niños y adolescentes para dirigir campañas de productos ultraprocesados, alcohol, cigarrillos electrónicos, servicios de apuestas y pornografía

El consumo en plataformas digitales por parte de niños y adolescentes enfrenta riesgos derivados de la publicidad dirigida y la recopilación masiva de datos, advierten organizaciones civiles en México, que instan a autoridades y plataformas a implementar medidas de protección efectivas.

Tec-Check, Organización de Consumidores en Línea y El Poder del Consumidor explican que cada clic, búsqueda o compra en línea genera información utilizada por las empresas para ajustar anuncios a los gustos y estados emocionales de los usuarios.

Este mecanismo de vigilancia publicitaria puede derivar en prácticas manipuladoras, discriminatorias e intrusivas, especialmente hacia la infancia y adolescencia.

Las organizaciones presentaron el primer estudio nacional sobre este fenómeno, Vigilancia a consumidores digitales: cómo la publicidad perfila, discrimina y vulnera, que documenta cómo plataformas y redes sociales recopilan datos masivos y propone acciones para proteger a los usuarios.

El análisis indica que los algoritmos no distinguen la edad, tratando a los menores como adultos en el mercado digital. Plataformas como YouTube, Instagram y TikTok rastrean la actividad de niñas y niños para dirigir campañas de productos ultraprocesados, suplementos no aptos, bebidas alcohólicas, cigarrillos electrónicos, servicios de apuestas o pornografía.

Entre los riesgos identificados se encuentran el refuerzo de estereotipos de género, la explotación de patrones de ansiedad y la promoción de hábitos de consumo nocivos en edades críticas para el desarrollo.

Las organizaciones solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Unidad de Protección de Datos Personales de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El estudio propone cinco medidas inmediatas:

Revisar e investigar el uso de datos personales con fines publicitarios Prohibir la publicidad personalizada dirigida a menores Limitar el uso de información sensible como salud u orientación sexual Mapear toda la industria publicitaria digital Impulsar campañas de concienciación ciudadana

Las organizaciones destacan la urgencia de un diálogo público entre instituciones regulatorias, plataformas, sociedad civil y academia para establecer reglas de protección efectivas y mecanismos de reparación, advirtiendo que México podría quedar rezagado frente a países como Brasil o Chile.