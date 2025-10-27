Qualcomm entra al mercado de chips de IA

Entre 2026 y 2027, Qualcomm lanzará sus primeros chips de inteligencia artificial AI200 y AI250, con enfoque en rendimiento, eficiencia energética y costos bajos

Qualcomm anunció que entrará al mercado de chips aceleradores de inteligencia artificial (IA), para competir directamente con empresas como Nvidia y AMD.

Los nuevos chips, denominados AI200 y AI250, estarán disponibles en 2026 y 2027, respectivamente, y forman parte de una hoja de ruta centrada en rendimiento, eficiencia energética y costos reducidos. Están diseñados para centros de datos y su función principal será ejecutar modelos de IA previamente entrenados, gestionando grandes volúmenes de datos y realizando cálculos complejos.

Qualcomm indicó que AI200 y AI250 contarán con un software robusto que permitirá a empresas y desarrolladores desplegar IA generativa de manera segura. Además, ofrecen rendimiento de nivel rack, lo que permite agrupar varios chips en servidores que trabajan de manera coordinada.

Con este movimiento, la compañía deja atrás su enfoque tradicional en semiconductores para software y tecnología inalámbrica para entrar al desarrollo de chips de inteligencia artificial. La noticia impactó positivamente en el mercado, y las acciones de la compañía subieron un 17% en Wall Street.

Actualmente, Nvidia lidera el sector de chips de IA y es la empresa más cotizada del mundo, con una capitalización bursátil de 4.62 billones de dólares. Otras compañías como Google, Amazon y Microsoft también están desarrollando aceleradores de IA para sus plataformas en la nube.

La consultora McKinsey estima que para 2030 los centros de datos necesitarán 6.7 billones de dólares en inversión para cubrir la demanda de potencia computacional, de los cuales 5.2 billones corresponderán específicamente a infraestructura para IA, lo que refleja la magnitud del desafío que enfrentará la industria.