Qualcomm presenta el Dragonwing Q-6690 con RFID UHF integrado

Qualcomm presentó el nuevo procesador Qualcomm Dragonwing Q-6690, el primer procesador móvil empresarial con capacidades de identificación por radiofrecuencia (RFID) de frecuencia ultraalta (UHF) integradas de forma nativa en el silicio.
Esta integración elimina la necesidad de módulos externos y permite arquitecturas más compactas y eficientes en dispositivos de uso industrial, comercial y minorista.
El Q-6690 incorpora conectividad 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y banda ultraancha (UWB), habilitando detección precisa de proximidad y comunicación inalámbrica de baja latencia. Su diseño es compatible con múltiples factores de forma, desde terminales portátiles reforzados hasta sistemas de punto de venta y quioscos inteligentes.
La plataforma está concebida con un esquema modular de funciones configurables por software, lo que permite actualizar capacidades de cómputo, multimedia, soporte de cámaras y periféricos mediante actualizaciones inalámbricas sin necesidad de rediseño físico del hardware.
La integración directa de RFID UHF en el procesador amplía los casos de uso en control de acceso, autenticación de productos, trazabilidad de inventarios y seguimiento de activos en tiempo real. Estas funciones responden a los requerimientos de sectores como logística, manufactura y retail, donde la precisión de identificación y la baja latencia en la captura de datos son críticas.
El modelo de actualización por software optimiza los ciclos de desarrollo, reduce costos de certificación y prolonga la vida útil de los equipos al permitir su adaptación progresiva a nuevas demandas operativas. Asimismo, la plataforma habilita entornos de cómputo con soporte de inteligencia artificial y análisis en el borde, potenciando la capacidad de procesamiento local en dispositivos de campo.
El Dragonwing Q-6690 se posiciona como un procesador orientado a la convergencia entre conectividad avanzada, cómputo en tiempo real e identificación automática, ofreciendo una infraestructura tecnológica escalable para la digitalización de operaciones en entornos empresariales de alta exigencia.