Quito es reconocida por la ONU como ciudad inteligente y sostenible

Quito se convirtió en la primera ciudad de Ecuador en recibir el reconocimiento de Naciones Unidas como inteligente y sostenible, gracias a sus avances en tecnología, planificación urbana y políticas públicas

La capital de Ecuador, Quito, se convirtió en la primera ciudad del país andino en recibir el reconocimiento de Naciones Unidas (ONU) como inteligente y sostenible, informó este lunes el Municipio.

El alcalde Pabel Muñoz destacó que la ciudad trabaja en tres ejes principales: sostenibilidad económica, ambiental y social. Puso como ejemplo que Quito es la primera ciudad en el mundo en implementar la cédula de identidad como mecanismo de acceso al Metro.

Por su parte, Alexandra Álava, secretaria de Tecnologías de Información y Comunicación, explicó que la capital pasó por un proceso de evaluación de Naciones Unidas en el que se analizaron más de cien aspectos cotidianos. La revisión incluyó el uso de tecnología, la planificación urbana y las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

De acuerdo con el Ayuntamiento, este reconocimiento se refleja en la vida diaria de los ciudadanos a través de servicios y acciones concretas. Entre ellas, la conexión a puntos de internet gratuito del Municipio, el ingreso al Metro con la cédula o la tarjeta ciudad, y el aprovechamiento de residuos sólidos para la generación de energía.

También se incluye la posibilidad de disfrutar de grandes áreas naturales y biodiversidad, consultar el crecimiento de los hijos en la aplicación Wawamor y acceder a atención médica gratuita en los Centros Metropolitanos de Salud.

Nueva aplicación móvil Mi Quito

Como parte de este proceso de innovación, el Municipio desarrolla una aplicación móvil llamada Mi Quito, que permitirá a la ciudadanía realizar hasta el 80% de los trámites municipales.

Según Álava, la herramienta busca automatizar y simplificar la gestión de servicios como el pago de impuesto predial y de patente, trámites de tránsito como matrícula e infracciones, además de georreferenciación de servicios municipales como parques y estacionamientos.

Álava afirmó que con esta aplicación la ciudadanía tendrá acceso en un solo espacio a todos los servicios y beneficios que ofrece la ciudad.

El reconocimiento de Naciones Unidas llega pocas semanas antes de que se cumplan 47 años de la declaratoria del centro histórico de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la Unesco.