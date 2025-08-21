Rappi obtiene financiamiento por 100 mdd para expandirse en México y AL

La empresa colombiana de entregas a domicilio destinará el préstamo a fortalecer sus operaciones en América Latina, con énfasis en México, y al refinanciamiento de deudas

Rappi informó este jueves que concretó un préstamo por cien millones de dólares con el banco Santander y Kirkoswald Capital Partners.

Los recursos serán destinados a expandir operaciones en América Latina, con especial énfasis en México, y al refinanciamiento de deudas.

Iván Cadavid, director general de Rappi México, detalló que la mayor parte de la inversión se usará para crecer en mercados estratégicos de la región, siendo México uno de los principales destinos. Agregó que una parte también servirá para refinanciar pasivos antiguos y fortalecer el capital de trabajo destinado a proyectos de expansión.

El directivo explicó que la apuesta fuerte en México se enfocará en negocios que considera pilares de la compañía, como restaurantes, retail en todas sus modalidades, superfarmacias y venta de licores. Destacó además que este financiamiento representa un impulso estratégico para la etapa actual de la empresa, una señal de solidez de su modelo de negocio y del interés de grandes firmas internacionales en respaldar su crecimiento.

Por su parte, Isabella Mariño, directora de Asuntos Públicos de Rappi, recordó que la empresa fue la primera en incorporarse al programa piloto de seguridad social para trabajadores de aplicaciones, que arrancó el 1 de julio y tendrá una duración de 180 días. Este esquema fue diseñado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Mariño detalló que la compañía estaba lista desde el inicio del programa y que los repartidores activos en los últimos tres meses, alrededor de 100 mil, ya habían sido dados de alta. Al cierre de julio la cifra ascendía a 150 mil trabajadores registrados. Subrayó que se trata de una fase piloto en la que tanto la empresa como el Gobierno evaluarán el comportamiento de los repartidores, al tiempo que Rappi trabaja en procesos de capacitación para que comprendan los beneficios de estar afiliados al IMSS.

La ejecutiva añadió que Rappi ya opera en mercados regulados en materia de seguridad social, como Chile, Uruguay y Colombia, donde recientemente se aprobó una reforma laboral con un capítulo especial para plataformas digitales.

Fundada en 2015 en Colombia como una startup de entregas a domicilio, Rappi es actualmente una plataforma de servicios múltiples con presencia en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.