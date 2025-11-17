Hospital canadiense realiza cirugía remota con robot de alta precisión

Un neurocirujano de un hospital en Canadá realizó un angiograma cerebral a 6 km de distancia mediante un robot, avanzando hacia tratamientos remotos para infartos cerebrales

El hospital St. Michael’s en Toronto logró que un neurocirujano realizara un angiograma cerebral a 6 km de distancia mediante un robot controlado de forma remota, un avance sin precedentes en la atención neurovascular.

Un equipo del hospital completó 10 angiogramas utilizando un robot operado a distancia por un especialista, lo que podría permitir brindar atención crítica por infarto cerebral a pacientes en el norte de Ontario.

El angiograma cerebral es un procedimiento mínimamente invasivo en el que un catéter se introduce por la arteria femoral en la ingle y se guía hasta el cerebro para inyectar un medio de contraste que permite detectar anomalías en los vasos sanguíneos mediante rayos X.

Usualmente, el médico se encuentra junto al paciente y mueve el catéter de manera manual. Pero en este avance, considerado el primero en el mundo, el equipo permitió que el doctor Víctor Mendez Pereira, jefe del programa neurovascular de St. Michael’s, utilizara una computadora para dirigir a distancia un robot capaz de conducir el catéter hasta los vasos cerebrales.

La distancia entre el especialista y el robot aumentó en cada procedimiento: primero desde el mismo quirófano, luego desde otra sala del hospital y finalmente desde el centro de salud St. Joseph’s, ubicado a unos 6 km. Ambos hospitales forman parte de Unity Health Toronto. La comunicación entre la computadora del médico y el robot depende de una conexión de fibra óptica de alta velocidad.

Esta tecnología puede marcar la diferencia entre un paciente con parálisis o pérdida del habla y otro que logra salir caminando del hospital pocos días después. Se estima que las trombectomías asistidas por robot podrían iniciarse a finales del próximo año o a inicios de 2027.

Aunque parezca un concepto futurista, los especialistas consideran que pronto será una realidad en hospitales de todo el mundo.

El robot utilizado en los angiogramas fue desarrollado por Remedy Robotics, una empresa privada en San Francisco especializada en intervenciones cardiovasculares.