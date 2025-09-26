realme lanza en México la Serie 15 con IA aplicada a fotografía y edición

Los nuevos modelos integran procesadores de 4nm, sistemas de cámara de hasta 50 MP con grabación en 4K y baterías de gran capacidad, además de la herramienta AI Edit Genie para edición con comandos de voz

realme lanza en México la Serie 15 con IA aplicada a fotografía...

realme presentó en México la Serie 15 junto con el reloj inteligente realme Watch 5. La nueva línea de smartphones incorpora funciones de inteligencia artificial aplicadas a la fotografía y edición de imágenes, además de mejoras en autonomía y rendimiento.

El realme 15 Pro integra el procesador Snapdragon 7 Gen 4 de 4nm, una batería Titan de 7000 mAh con carga rápida de 80W y un sistema de triple cámara de 50 MP con grabación en 4K a 60 fps.

El realme 15 cuenta con procesador Dimensity 7300+ 5G, batería de 6550 mAh con carga de 45W y cámaras principal y frontal de 50 MP con soporte en 4K. El modelo 15T destaca por su diseño ultradelgado de 7.79 mm y 181 gramos, procesador Dimensity 6400 Max 5G, batería de 6550 mAh y certificación IP66/68/69.

La serie debuta con AI Edit Genie, una herramienta que permite editar imágenes mediante comandos de voz.

El realme Watch 5 incorpora pantalla AMOLED de 1.97 pulgadas, certificación IP68, GPS independiente, monitoreo de frecuencia cardiaca y SpO₂, además de batería de 460 mAh con hasta 14 días de autonomía.

Disponibilidad y precios