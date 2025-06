Redes sociales superan a la TV como fuente de noticias en México

En México, las redes sociales se han convertido en el principal canal para informarse, por encima de la televisión y los medios impresos, de acuerdo con un informe del Reuters Institute for the Study of Journalism.

El estudio señala que los mexicanos son grandes consumidores de redes sociales, y que TikTok ha tenido un crecimiento acelerado como medio para acceder a noticias.

Actualmente, el 40% de las noticias se comparten a través de redes sociales. Las plataformas más utilizadas son Facebook (52%), YouTube (35%), WhatsApp (28%), TikTok (24%) e Instagram y X, ambas con 15%.

El informe, basado en una encuesta en línea a casi 100 mil personas en 48 países —entre ellos México, España, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Portugal— destaca que en el caso mexicano, el consumo de noticias en prensa escrita y televisión ha sido cada vez menos relevante frente a las redes sociales.

La confianza en los medios tradicionales también ha disminuido: pasó de 49% en 2017 a 36% en 2025, colocando a México en el lugar 27 de los 48 países analizados. Una posible causa sería la postura crítica hacia los medios que tuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su mandato de 2018 a 2024.

Aunque la actual presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado un enfoque más conciliador, según el informe, los niveles de confianza se mantienen por debajo del 36%.