Reino Unido y EU refuerzan alianza tecnológica

Estados Unidos y Reino Unido firmaron un acuerdo para colaborar en inteligencia artificial, energía nuclear, computación cuántica y el desarrollo de la red 6G

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente estadounidense, Donald Trump, firmaron este jueves un acuerdo de prosperidad tecnológica, con enfoque en inteligencia artificial (IA), energía nuclear civil y tecnologías cuánticas.

Durante una conferencia desde su residencia campestre en Chequers, Starmer explicó que Reino Unido y Estados Unidos han renovado su relación especial para una nueva era, pasando de ser socios en defensa y economía a convertirse también en aliados tecnológicos.

Además del memorando tecnológico, empresas estadounidenses se comprometieron a invertir un récord de 150 mil millones de libras (unos 173 mil millones de euros) en el Reino Unido.

El documento difundido por el Gobierno británico destaca la intención de ambos países de mejorar la cooperación bilateral en ciencia y tecnología para la próxima era de innovación, con varios puntos clave:

Reino Unido y Estados Unidos identifican a la IA como la tecnología que define nuestra era y acordaron colaborar en infraestructuras, facilitar el acceso de investigadores a la computación, establecer programas conjuntos y promover el intercambio de talento entre institutos tecnológicos.

Se comprometen a acelerar la aplicación de la IA en la ciencia y a trabajar en áreas prioritarias como biotecnología, energía de fusión y medicina de precisión para enfermedades raras, crónicas y cáncer. También buscan fomentar una asociación de IA para el espacio y promover marcos de políticas pro-innovación, así como la exportación de chips, centros de datos y modelos entre ambos países.

El acuerdo destaca que el mundo se encuentra al inicio de una era nuclear dorada y propone liderar la industria global de energía nuclear, desarrollar tecnologías innovadoras y optimizar los procesos regulatorios.

Reino Unido y Estados Unidos buscarán colaborar en reactores y combustibles nucleares avanzados, así como en energía de fusión, para mantenerse a la vanguardia en fisión y fusión. También se pretende garantizar la cadena de suministro y lograr independencia total del combustible nuclear ruso para finales de 2028.

Ambos países unirán fuerzas para lograr la ventaja cuántica con la construcción de computadoras cuánticas que impacten la defensa, las finanzas y la salud, generando empleos altamente especializados.

Se establecerá un grupo de trabajo conjunto para acelerar avances en hardware, software y algoritmos de computación cuántica, se lanzará un Desafío de Código Cuántico para investigadores y se fomentará la colaboración entre centros de excelencia de ambos países.

Reino Unido y Estados Unidos reforzarán su cooperación en telecomunicaciones, seguridad en investigación, infraestructuras críticas y ciberseguridad.

Además, impulsarán la investigación y el desarrollo conjunto de tecnologías para la red 6G, incluyendo la aplicación de IA y la definición de estándares globales de conectividad.