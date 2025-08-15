Revelan las películas más pirateadas en México

La piratería de cine en México y el mundo ha generado pérdidas millonarias

Un análisis realizado por la plataforma especializada Spoiler, con datos de Excipio, Torrentfreak y CANACINE, identificó las películas y actores más afectados por la piratería en la última década, tanto en el ámbito internacional como en el nacional.

A nivel global, las producciones más vistas ilegalmente entre 2015 y 2024 fueron:

2015: Interestelar / Rápidos y Furiosos 7

Interestelar / Rápidos y Furiosos 7 2016: Deadpool

Deadpool 2017: Liga de la Justicia

Liga de la Justicia 2018: Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War 2019: Avengers: Endgame / Aquaman

Avengers: Endgame / Aquaman 2020: Mulan / Tenet

Mulan / Tenet 2021: Godzilla vs. Kong

Godzilla vs. Kong 2022: Spiderman: Sin Camino a Casa

Spiderman: Sin Camino a Casa 2023: Oppenheimer

Oppenheimer 2024: Godzilla: Minus One

En México, el listado de títulos más pirateados en el mismo periodo fue:

2015: No se aceptan devoluciones

No se aceptan devoluciones 2016: Los jefes

Los jefes 2017: ¿Qué culpa tiene el niño?

¿Qué culpa tiene el niño? 2018: El cumple de la abuela

El cumple de la abuela 2019: 3 Idiotas

3 Idiotas 2020: Lo más sencillo es complicarlo todo

Lo más sencillo es complicarlo todo 2021: Veinteañera, divorciada y fantástica

Veinteañera, divorciada y fantástica 2022: Juega conmigo

Juega conmigo 2023: ¿Y cómo es él?

¿Y cómo es él? 2024: La Exorcista

En cuanto a intérpretes, los actores mexicanos con mayor número de títulos pirateados en los últimos diez años son:

Mauricio Ochmann – 12 cintas

Martha Higareda – 7 cintas

Omar Chaparro – 7 cintas

Vadhir Derbez – 6 cintas

Aislinn Derbez – 5 cintas

El análisis destaca que el género de terror mexicano mantiene una presencia constante en la piratería, con producciones como KM 31 Parte 2, La Exorcista y Juega conmigo. En el caso de títulos exclusivos de streaming, como las películas de Adrián García Bogliano, también se registraron en sitios ilegales pese a su disponibilidad en plataformas como Netflix, Prime Video y Vix.

El impacto económico es significativo. Por ejemplo, en 2015, Los jefes acumuló 1.1 millones de visualizaciones ilegales, lo que equivale a una pérdida estimada de 51.7 millones de pesos considerando el precio promedio del boleto de ese año (47 pesos).

En 2020, Cindy la Regia registró 744 mil vistas ilegales, lo que representó una merma de 43.1 millones de pesos sobre su recaudación oficial de 106.5 millones, que habría podido alcanzar casi 150 millones de pesos.