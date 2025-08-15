Revelan las películas más pirateadas en México

Un análisis realizado por la plataforma especializada Spoiler, con datos de Excipio, Torrentfreak y CANACINE, identificó las películas y actores más afectados por la piratería en la última década, tanto en el ámbito internacional como en el nacional.
A nivel global, las producciones más vistas ilegalmente entre 2015 y 2024 fueron:
- 2015: Interestelar / Rápidos y Furiosos 7
- 2016: Deadpool
- 2017: Liga de la Justicia
- 2018: Avengers: Infinity War
- 2019: Avengers: Endgame / Aquaman
- 2020: Mulan / Tenet
- 2021: Godzilla vs. Kong
- 2022: Spiderman: Sin Camino a Casa
- 2023: Oppenheimer
- 2024: Godzilla: Minus One
En México, el listado de títulos más pirateados en el mismo periodo fue:
- 2015: No se aceptan devoluciones
- 2016: Los jefes
- 2017: ¿Qué culpa tiene el niño?
- 2018: El cumple de la abuela
- 2019: 3 Idiotas
- 2020: Lo más sencillo es complicarlo todo
- 2021: Veinteañera, divorciada y fantástica
- 2022: Juega conmigo
- 2023: ¿Y cómo es él?
- 2024: La Exorcista
En cuanto a intérpretes, los actores mexicanos con mayor número de títulos pirateados en los últimos diez años son:
- Mauricio Ochmann – 12 cintas
- Martha Higareda – 7 cintas
- Omar Chaparro – 7 cintas
- Vadhir Derbez – 6 cintas
- Aislinn Derbez – 5 cintas
El análisis destaca que el género de terror mexicano mantiene una presencia constante en la piratería, con producciones como KM 31 Parte 2, La Exorcista y Juega conmigo. En el caso de títulos exclusivos de streaming, como las películas de Adrián García Bogliano, también se registraron en sitios ilegales pese a su disponibilidad en plataformas como Netflix, Prime Video y Vix.
El impacto económico es significativo. Por ejemplo, en 2015, Los jefes acumuló 1.1 millones de visualizaciones ilegales, lo que equivale a una pérdida estimada de 51.7 millones de pesos considerando el precio promedio del boleto de ese año (47 pesos).
En 2020, Cindy la Regia registró 744 mil vistas ilegales, lo que representó una merma de 43.1 millones de pesos sobre su recaudación oficial de 106.5 millones, que habría podido alcanzar casi 150 millones de pesos.