Revelan los emojis más populares del año

La lista de los emojis más utilizados en las redes sociales durante este año fue liderada nuevamente por la carita con lágrimas de risa y el corazón rojo, junto con la cara que llora a gritos.

En el marco del día mundial del emoji –que se celebra el próximo 17 de julio–, Hootsuite y We Are Social dieron a conocer cuáles son los más utilizados, aunque también presentaron una serie de consejos para utilizarlos de una forma correcta; el primero: no abusar.

Los datos revelan que la carita con lágrimas de risa fue nuevamente el emoji más utilizado, seguido del corazón rojo y de la carita llorando a gritos, y que los menos usados con la cara sin expresión, la cara que se relame y la cara sonriente con ojos también sonrientes.

El científico Scott Elliot Fahlman, experto en computación en la Universidad Carnegie Mellon, creó los primeros emoticonos en 1982 para que las personas pudieran distinguir, en un tablón de mensajes electrónicos, cuál era el tono del mensaje, utilizando 🙂 cuando se tratara de un mensaje de broma o 🙁 para los mensajes reales.

En 1999 aparecieron los primeros emojis a color, diseñados por Shigetaka Kurita, un diseñador de interfaces japonés, que creó 176 caracteres inspirados en la cultura japonesa como el manga y los kanjis, para que fueran utilizados por una plataforma de internet móvil.

Entre sus 176 emojis originales se incluían corazones, coches o un muñeco de nieve, pero ningún rostro humano, y más de veinte años después se han popularizado en las redes sociales y en los correos electrónicos para expresar de una forma rápida emociones o dar indicaciones (un pulgar hacia arriba, hacia abajo, levantando el dedo, una mano despidiéndose, unos dedos cruzados, etc).

Pero la responsable de Hootsuite en España, Romina González ha observado que aunque muchos de estos dibujos se entienden muy fácilmente (como las caritas sonrientes o los pulgares), hay otros que no son fáciles de interpretar y que han surgido incluso ‘traductores’ de emojis.

Por eso, esta plataforma subrayó la importancia de utilizar los más populares, de asegurarse de conocer bien al destinatario de esos símbolos o dibujos y entender que pueden ser interpretados de forma muy diferente según la región del mundo.

Por ejemplo, las manos cruzadas en Japón expresan ‘por favor’ o ‘gracias’ pero en otras partes del mundo muchos lo usan como símbolo de oración.