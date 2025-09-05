Roblox aplicará verificación de edad este año

Roblox anunció que lanzará un sistema de verificación de edad antes de fin de año para limitar la interacción entre adultos y menores

Roblox anunció que pondrá en marcha un sistema de verificación de edad para todos los usuarios que utilicen funciones de comunicación dentro de la plataforma, medida que estará disponible antes de que concluya el año.

La compañía detalló que la verificación combinará estimaciones de edad, validación de identificaciones oficiales y consentimiento de padres o tutores. El objetivo es restringir la interacción entre adultos y menores, salvo en casos donde exista una relación previa en la vida real.

Roblox cuenta con alrededor de 100 millones de usuarios diarios, de los cuales cerca del 40% son menores de 13 años, según datos de 2024. El anuncio ocurre en un contexto de creciente presión regulatoria y cuestionamientos sobre la falta de protección a los usuarios más jóvenes. En agosto, el estado de Luisiana presentó una demanda acusando a Roblox de facilitar explotación infantil y distribución de material de abuso sexual. En 2024, la firma de inversión Hindenburg Research cuestionó la seguridad de la plataforma y señaló que inflaba el número de jugadores activos.

Aunque Roblox rechazó estas acusaciones, en los últimos meses ha implementado nuevas medidas para reforzar los controles parentales y mejorar el etiquetado del contenido generado por los usuarios.

El plan de la compañía se alinea con iniciativas regulatorias internacionales. En el Reino Unido, la Ley de Seguridad en Línea obliga a plataformas y redes sociales a establecer verificaciones estrictas de edad, mientras que Francia y otros países de la Unión Europea preparan pruebas para nuevos sistemas de control de acceso a contenidos para adultos.