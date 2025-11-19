Robotaxis de Waymo arrancan operación autónoma en Miami

Waymo puso en marcha su servicio totalmente autónomo en Miami y lo extenderá en las próximas semanas a Dallas, Houston, San Antonio y Orlando

Waymo anunció que sus robotaxis comenzaron a operar de manera totalmente autónoma en Miami a partir de este martes y en las próximas semanas iniciarán operaciones en Dallas, Houston, San Antonio y Orlando, previo al inicio del servicio a pasajeros previsto para 2026.

En el caso de Miami, la flota ya llevaba meses realizando recorridos para mapear las calles, pero lo hacía con un conductor de seguridad a bordo y sin aceptar pasajeros.

Waymo, una compañía de transporte autónomo de Alphabet, ya opera de forma autónoma en Los Ángeles, San Francisco, Phoenix, Austin y Atlanta.

La empresa señaló que sus robotaxis contribuyen a mejorar la seguridad vial en las ciudades donde operan, al registrar una participación once veces menor en incidentes con lesiones graves frente a los conductores humanos.

El anuncio llega una semana después de que Waymo informara que comenzó a ofrecer viajes en autopistas en Los Ángeles, Phoenix y el área de la bahía de San Francisco.

Varias empresas compiten en Estados Unidos para lanzar servicios comerciales de transporte totalmente autónomo, entre ellas Waymo, Tesla y Zoox, filial de Amazon.

Sin embargo, Waymo parece estar más adelantada y se mantiene por lo menos dos años por delante del servicio de robotaxis de Tesla.