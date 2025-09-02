Robots humanoides se exhiben en Olimpia, pero aún están lejos de la IA

Expertos estiman que pasarán más de 10 años antes de que los robots humanoides puedan ejecutar tareas domésticas con verdadera destreza

En la ciudad histórica de Olimpia, Grecia, cuna de los Juegos Olímpicos, se llevó a cabo la Olimpiada Internacional de Humanoides, donde robots con apariencia y habilidades humanas participaron en demostraciones que incluyeron futbol, boxeo de sombra y lanzamiento de flechas.

Mientras se desplazaban, y en ocasiones se detenían para un cambio de batería, sus creadores y futurólogos discutieron cuándo estos humanoides podrán realizar tareas domésticas como ordenar clósets y lavar platos.

A pesar del avance explosivo de la inteligencia artificial en aplicaciones como ChatGPT, los robots físicos llevan años de retraso.

Minas Llarokapis, académico griego y fundador de la startup que organiza la Olimpiada, señaló que los humanoides primero llegarán al espacio y después a los hogares, considerando la casa como la frontera final.

El experto estimó que pasarán más de 10 años antes de que puedan realizar tareas domésticas con verdadera destreza, debido a la falta de material de entrenamiento.

Mientras la IA progresa gracias a la gran cantidad de datos digitales disponibles, los robots humanoides requieren entrenamiento en el mundo real, que es más lento, costoso y complejo de registrar. Según la revista Science Robotics, los robots con forma humana se encuentran aproximadamente 100,000 años detrás de la IA en términos de aprendizaje a partir de datos.

Asdeel Akhtar, director ejecutivo de Psyonic, empresa de prótesis avanzadas, destacó que su mano biónica con retroalimentación sensorial permite entrenar robots a partir del uso humano, cerrando parcialmente la brecha.

Empresas chinas han mostrado sus robots en público, como en los Juegos de Humanoides en Pekín, mientras que compañías estadounidenses suelen presentar videos editados que ocultan fallas.