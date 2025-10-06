Roku cumple diez años de operaciones en México

Desde su llegada en 2015, Roku ha consolidado su presencia en el mercado mexicano con la integración de su sistema operativo en televisores de 15 marcas y el desarrollo de nuevos dispositivos de streaming

Roku anunció que cumple una década de operaciones en México, donde inició actividades en 2015 como el primer mercado latinoamericano en recibir sus dispositivos.

Desde entonces, la compañía ha mantenido presencia continua en el país, en un contexto donde reporta más de 90 millones de hogares con acceso a su plataforma a nivel global, según datos de enero de 2025.

A lo largo de la última década, la empresa ha desarrollado diversos modelos de reproductores y televisores que integran su sistema operativo. En junio de 2025 lanzó los nuevos Roku Streaming Stick y Roku Streaming Stick Plus, diseñados para reemplazar a los modelos Roku Express y Roku Express 4K. Estos dispositivos incorporan mejoras en procesamiento y conectividad, orientadas a optimizar el rendimiento en la transmisión de contenido, de acuerdo con un comunicado.

Desde 2017, la compañía ha expandido su presencia en el mercado mediante televisores fabricados por terceros que incluyen Roku OS. En México, los primeros modelos se comercializaron en 2019 en colaboración con TCL. Actualmente, 15 marcas integran este sistema operativo, entre ellas Sharp, Philips, RCA, Aiwa, Hyundai Electronics y JVC. Los equipos disponibles abarcan desde modelos de 24 y 32 pulgadas en resolución HD hasta versiones de gran formato de 75 y 86 pulgadas con tecnologías como 4K, QLED, HDR, Dolby Vision y Dolby Atmos.

En 2022, lanzó en México The Roku Channel, un servicio gratuito bajo el modelo FAST (Free Ad-Supported Streaming TV). El canal ofrece más de 85 señales y alrededor de 60 mil títulos que incluyen noticias, música, películas, series, producciones originales y contenidos deportivos.

El 21 de julio de 2025, añadió la Zona de Deportes a su plataforma en México. Esta función permite consultar de forma unificada la programación deportiva disponible en diferentes aplicaciones de streaming, tanto de acceso gratuito como por suscripción, e identificar en qué plataforma se transmiten los principales eventos de disciplinas como futbol, basquetbol, beisbol y futbol americano.